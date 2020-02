Die alte Dorfmühle steht seit Jahren leer und ist seitdem häufig mutwillig beschädigt worden. Deswegen liegt es Stadt und Eigentümern am Herzen, das Gebäude samt Grundstück am Verler Ortseingang optimal zu gestalten und zu nutzen. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl(WB). Die alte Dorfmühle soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen: Die Stadt Verl möchte auf dem Grundstück an der Ecke Hauptstraße/Friedhofsweg ein Gründerzentrum bauen. Dazu soll das historische Gebäude saniert und ein Neubau errichtet werden. Der Entwurf wird im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr vorgestellt.

Haben die Machbarkeitsstudie vorgestellt: (vorne, von links) die Eigentümer Christian und Hans Wester-Ebbinghaus sowie Architekt Eckhard Send und (hinten, non links) Bang-Geschäftsführer Markus Kamann, Beigeordneter Thorsten Herbst, Bürgermeister Michael Esken sowie Beigeordneter Heribert Schönauer. Foto: Delker Haben die Machbarkeitsstudie vorgestellt: (vorne, von links) die Eigentümer Christian und Hans Wester-Ebbinghaus sowie Architekt Eckhard Send und (hinten, non links) Bang-Geschäftsführer Markus Kamann, Beigeordneter Thorsten Herbst, Bürgermeister Michael Esken sowie Beigeordneter Heribert Schönauer. Foto: Delker

Die Stadt hatte die Dorfmühle vor etwa eineinhalb Jahren von Familie Wester-Ebbinghaus gepachtet, um Freiräume für Verhandlungen zu schaffen. Jetzt hat Architekt Eckhard Send eine Machbarkeitsstudie vorgelegt.

BANG und MINT

Diese sieht vor, auf dem Grundstück eine „Gründer- und Bildungsmühle“, so der Arbeitstitel, zu etablieren. Dazu soll die Fläche der Grabmale-Ausstellung einbezogen und der Weg zum Friedhof nach links direkt an das Wohnhaus (Friedhofsweg 8) verlegt werden. Hier könnte ein dreigeschossiges Gebäude (eventuell plus Staffelgeschoss) entstehen.

Zum einen könnte die überbetriebliche Ausbildungswerkstatt BANG einziehen, die am Papendiek aus allen Nähten platzt. Weitere Räumlichkeiten sind für den Verein MINT-Technikum vorgesehen. „Vor allem im Bereich der EDV, Schulungs- und Konferenzräume ließen sich Syneergieeffekte nutzen“, erklärt Send.

Der Entwurf sieht etwa 980 Quadratmeter für BANG und 120 Quadratmeter für das MINT-Technikum vor. Hinzu kommen Gemeinschafts- und Nebenflächen sowie – möglicherweise in einem zusätzlichen Staffelgeschoss – bis zu sechs Appartements. Geplant sind im rückwärtigen Bereich etwa 60 Parkplätze, die auch von Wanderern am Ölbach genutzt werden könnten.

Gründerzentrum

Weitere 210 Quadratmeter sollen für ein Gründerzentrum genutzt werden. Die Politik hatte die Verwaltung bereits vor etwa einem Jahr beauftragt, nach Möglichkeiten zur Förderung einer Gründerszene in Verl zu suchen. Aus Sicht der Verwaltung würde dieser Standort optimale Möglichkeiten bieten.

BANG-Geschäftsführer Markus Kahmann ist auch Berater für Existenzgründer. Er hat die Idee, dass in Verl vor allem technisch orientierte Firmen unterstützt werden könnten. Sie könnten auch die Bereich des Ausbildungszentrums als Ideenschmiede nutzen. Darüber hinaus sei die Nähe zu den Schulen „sensationell“.

Gastronomie

Die alte Dorfmühle soll laut Send mit dem Neubau verbunden und saniert werden. Hier könnte eine Mensa beziehungsweise ein Café eingerichtet werden, das ebenfalls als Ausbildungsstätte und auch von Besuchern genutzt werden könnte.

Für die Umsetzung müsste der Bebauungsplan geändert werden. Die Stadt würde das Grundstück auf Erbpacht erwerben. Mit einem Baubeginn sei nicht vor 2022 zu rechnen, hieß es. Für BANG hingegen drängt die Zeit, Kahmann sucht seit längerem nach Alternativen – auch außerhalb von Verl. „Doch bei dieser Planung sind die Synergieen eklatant“, lobt er und hofft wohl, dass die Mühlen der Bürokratie in diesem Fall möglichst schnell mahlen.