Von Dunja Delker

Verl (WB). Die Zeiten, in denen sich auf dem Chef-Schreibtisch die Bewerbungen türmen, sind in vielen Branchen vorbei. Auch Elektro Beckhoff geht auf Ausbildungsmessen, über Schulen und die Sozialen Medien aktiv auf junge Menschen zu. Ein Baustein ist die Kooperation mit der Gesamtschule Verl, die Geschäftsführer Stefan Beckhoff und Schulleiterin Tanja Heinemann am Mittwoch unterzeichnet haben.