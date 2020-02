Von Andreas Berenbrinker

Verl-Kaunitz (WB). Was für ein Theater! In diesem Jahr feiert die Städtepartnerschaft zwischen Verl und Annaburg 30-jähriges Bestehen. Mit Leben gefüllt wird die Freundschaft durch die Laienspielschar der Kaunitzer Kolpingsfamilie. Sogar Bananen brachten die Theaterfreunde als Gastgeschenke aus dem Osten mit.

Das Gastspielwochenende in Purzien, einem Stadtteil von Verls Partnerstadt Annaburg, ist ein Höhepunkt der Kaunitzer Laienspielschar. Seit 30 Jahren führen die Kaunitzer ihr Theaterstück auch in Sachsen-Anhalt auf, der Anfang war aber alles andere als leicht. „Das Interesse hielt sich in Grenzen“, erinnert sich Elke Bokel von der Laienspielschar. In der ehemaligen Gaststätte „Waldschlösschen“ fanden sich zu zwei Veranstaltungen nur 25 Zuschauer ein.

Ernüchternde Premiere

Der Vorhang fiel nach der ernüchternden Premiere nicht, insbesondere Lutz Biermann aus Purzien sah das Potential in der Kaunitzer Theatergruppe. Biermann war in der Annaburger Stadtverwaltung beschäftigt und für die Betreuung der Verler Gäste verantwortlich. Sein Versprechen nach der ersten Pleite: „Wenn ihr wiederkommt und in Purzien spielt, dann wird der Saal voll.“ Biermann war nach der Wendezeit Vorsitzender des neu gegründeten Freizeit- und Sportvereins Purzien, dem Nachfolger des einstigen Dorfklubs. Hier stellte er sein Projekt „Theater in Purzien“ vor und setzte sich gegen Widerstände durch, denn nicht alle waren vom Erfolg überzeugt.

Erste Aufführung in Purzien 1991

1991 gab es mit der „Junggesellenhochzeit“ die erste Aufführung in Purzien. „Bei der Bühne wurde ordentlich improvisiert“, lächelt Elke Bokel. Die Bretter, die die Welt bedeuten, wurden aus Euro-Paletten und alten Balken aus einem Hausabriss gebaut. Als Bühnenboden nutzte man den Unterbau eines alten Pritschenwagens der Nationalen Volksarmee aus DDR-Zeiten. „Wir wurden alle privat in Familien untergebracht. Es sind Freundschaften fürs Leben entstanden“, sagt Elke Bokel und man merkt ihr dabei an, dass sie und ihre Theaterfreunde die Kontakte nach Annaburg genießen. Bokel: „Wir haben auch außerhalb der Vorstellungen viel unternommen, uns bei Polterabenden, Hochzeiten oder Geburtstagen in Verl und Annaburg getroffen.“ Auch die Kinder in den Familien habe man hüben wie drüben aufwachsen sehen.

1994 bekamen die Laiendarsteller einen Trabi

Die Aufführungen in Purzien wurden schnell zu einer Erfolgsgeschichte, der Saal musste nach und nach erweitert werden, die Veranstaltungen sind stets ausverkauft. Gerne erinnert sich auch Elke Bokel an Anekdoten. So gehörte 1992 eine musikalische Einlage zum Stück, aber die Kaunitzer hatten ihre Noten vergessen. „Damals war es gar nicht so leicht, die Seiten zu übermitteln.“ Glücklicherweise habe ein Purziener tatsächlich ein Fax-Gerät gehabt und zehn Minuten vor Aufführungsbeginn seien die Noten vor Ort gewesen. Gerne erinnert man sich in Kaunitz auch an außergewöhnliche oder lustige Geschenke. 1994 bekamen die Laiendarsteller einen Trabi und nach einer Vorstellung nahmen sie sogar etliche Bananen mit in den Kreis Gütersloh. „Zum traditionellem Frühstück nach dem Theaterabend gab’s reichlich zu essen, die Bananen haben wir nicht mehr geschafft“, lacht Elke Bokel. Und so freuten sich die Kaunitzer ausgerechnet über Bananen aus dem Osten. Das Gelächter war auf beiden Seiten groß.

Fußballspiel endete 2:2

Die Kaunitzer genossen Besuche und Gegenbesuche. In Annaburg wurde beispielsweise die KZ-Gedenkstätte Lichtenburg Prettin besucht oder eine Stadtführung in der Lutherstadt Wittenberg gemacht. In Kaunitz ging es ins VW-Käfer-Museum, in die alte Dorfschule und natürlich durfte auch ein Abstecher in die Schroedersche Brennerei in Verl nicht fehlen. Und auch ein Fußballspiel wurde in Kaunitz absolviert, die Abordnung der Laienspielschar und die Gäste aus Sachsen-Anhalt trennten sich dabei schiedlich-friedlich mit einem 2:2-Unentschieden.

• Am Samstag, 21. März tritt die Laienspielschar mit ihrem Stück „Der Heiler von Purzien“ wieder in Annaburg auf. Vielleicht können sich die Kaunitzer nach dem Frühstück am Sonntag ja wieder auf ein paar Bananen für die Rückfahrt freuen.