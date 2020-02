Von Dunja Delker

Verl-Sürenheide (WB). Energiesparen ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Konto und Geldbeutel. Das haben die 37 Viertklässler der St.-Georg-Grundschule in Sürenheide in einem dreitägigen Projekt gelernt. Dafür haben Verls stellvertretender Bürgermeister Josef Dresselhaus, Klimaschutzmanager Fabian Humpert und Ines Perschke von der Verbraucherzentrale die Energiespardetektive jetzt mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Die Grundschüler waren in den vergangenen Tagen in der Schule und Zuhause als Energiespardetektive unterwegs. Dabei haben sie gemessen, welche Geräte besonders viel Energie verbrauchen, 366 (!) Energiespartipps erarbeitet und in Gesprächen in Schule, Familie, mit Freunden und Nachbarn verbreitet. „Auf diese Art und Weise haben die Jungen und Mädchen fast 100 Personen erreicht“, sagt Nathalie Wegner von der Verbraucherzentrale NRW (Düsseldorf). Sie hat das Projekt gemeinsam mit Ines Perschke vom Verler Standort betreut. Mit Checklisten haben die Viertklässler festgehalten, welche Geräte im Haushalt besonders viel Strom verbrauchen. Und das sind nicht nur Wäschetrockner oder Geschirrtruhe.

" „Ihr seid alle kleine Energieberater. Gebt Euer Wissen weiter!“ Fabian Humpert "

Die Verbraucherzentrale hat diesen Workshop zum zweiten Mal an der Sürenheider Grundschule angeboten. Zum vierten Mal sind die Georgschüler in diesem Jahr beim städtischen Projekt „Energie sparen macht Schule“ dabei. Ein Engagement, das nicht nur Verls stellvertretender Bürgermeister Josef Dresselhaus lobt, sondern auch Verls Klimaschutzmanager: „Ihr seid alle kleine Energieberater. Gebt Euer Wissen weiter!“, motiviert Fabian Humpert die beiden Klassen.

Umweltschutz wird an der St.-Georg-Grundschule groß geschrieben. Im Januar hat die ganze Schule einen Tag unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ gestaltet. Es gab jede Menge Workshops zum Thema „Upcycling“: Aus alten T-Shirts wurden beispielsweise schöne Stoffbeutel genäht.