Verl-Kaunitz (WB/du). So mancher Kamerad des Feuerwehr-Löschzugs Kaunitz wird in diesen Tagen mit Wehmut an viele schöne Stunden in diesem Gebäude zurückdenken: Das alte Feuerwehrgerätehaus ist bereits eingezäunt, das Dach ist abgedeckt, der Abrissbagger im Anmarsch.