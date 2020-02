Von Dunja Delker

Verl(WB). Gute Stimmung und Zufriedenheit auf beiden Seiten: Deswegen hat der CDU-Stadtverband am Freitag mit Amtsinhaber Michael Esken als erste Partei in Verl ihren Wunschkandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September präsentiert. Die endgültige Entscheidung treffen die Mitglieder am 2. April.

Ende Januar hatte der Stadtverband bereits seine 19 Kandidaten für die Wahlbezirke und die Reserveliste aufgestellt. Dabei hatte Vorsitzender Matthias Humpert für die CDU drei Ziele ausgerufen: alle 19 Wahlkreise direkt zu gewinnen, mindestens das letzte Wahlergebnis von 56,9 Prozent zu erreichen und erneut den Bürgermeister zu stellen.

Die CDU will ihren „partnerschaftlichen Kurs“ mit Michael Esken fortsetzen. Der Amtsinhaber sei bürgernah, immer ansprechbar (auch dank seiner Aktivität in den sozialen Medien), und erfolgreich, lobt Humpert. Das sei nicht nur wichtig für die Bilanz, sondern auch für den Blick nach vorn: „Wir sehen bei Michael Esken die Zukunft Verls in guten Händen“, sagt der CDU-Vorsitzende. Michael Esken stehe für die Sicherung der Wirtschaftskraft und eine vorausschauende Finanzpolitik, sagt Humpert. Die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, Klimaschutz, Mobilität, die Sicherung der ärztlichen Versorgung, die Digitalisierung der Verwaltung: „Der Bürgermeister wird sich kümmern“, versprechen die Christdemokraten. Esken habe Verls Zukunft fest im Blick.

Landesgartenschau nach Verl holen

Michael Esken selbst fühlt sich noch nicht müde. Nachdem der Vater von zwei Töchtern (12 und 16 Jahre) mit seiner Familie eine erneute Kandidatur beraten hat, sagt er: „Ich kann mir vorstellen, die Schlagzahl noch zu erhöhen.“ Bauvorhaben wie die Gesamtschule und das Hallenbad oder das Gründerzentrum an der Dorfmühle sind Projekte, die er selbst vorantreiben möchte. Die Förderung von Bildung, Sport und Wirtschaft liegen ihm ebenso am Herzen wie „weiche Standortfaktoren“ wie Kultur und Kunst (Bürmsche Wiese). Nicht zuletzt deswegen habe er diese Bereiche zur Chefsache gemacht und am 1. Januar das Dezernat Sport und Bildung übernommen.

„Verl bietet Perspektiven, die sehr reizvoll sind“, sagt der 53-Jährige über seine Heimat. Und so hat er Projekte wie „Future Rail“, den autonom fahrenden Zug zwischen Verl und Hövelhof, ebenso im Blick wie die Landesgartenschau. Da hat der Jurist schließlich nicht nur als ehemaliger Bürgermeister der LGS-Stadt Hemer, sondern auch als Beigeordneter in Gronau und als Referent des Paderborner Bürgermeisters in Schloß Neuhaus jede Menge Erfahrung gesammelt. Und neben der Landesgartenschau in Verl hat der leidenschaftliche Läufer und Skifahrer, der einen begehrten Startplatz für den „Hermann“ ergattert hat, noch einen „Wunsch“ für Verl: eine wettkampftaugliche Sportkampfbahn für Leichtathletik.