Verl (nika/ack) - Michael Esken will Bürgermeister von Verl bleiben. Am Freitag hat die CDU den Amtsinhaber als ihren Kandidaten für die Wahl am 13. September vorgestellt. Esken, seit 2015 im Amt, ist vom Vorstand nominiert worden. Das letzte Wort haben nun die Mitglieder.