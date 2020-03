Verl (ack) - Die Grünen wollen einen Bürgerwald in Verl schaffen. Die Verwaltung soll nach ihren Vorstellungen ein Konzept erarbeiten und eine geeignete Fläche ermitteln, heißt es in einem Antrag an den Stadtrat. Nur: Die Kommune ist längst an dem Thema dran, so Bürgermeister Michael Esken.