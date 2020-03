Verl (gl) - Die Naturschutzverbände BUND, Nabu und die Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz wenden sich in einem offenen Brief an Landrat Sven-Georg Adenauer. Sie kritisieren die Entscheidung, eine Erweiterung von Arvato an der Henkenstraße in Verl zu genehmigen.