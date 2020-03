Bernadett Weiß (65) ist eine gläubige Christin. „Wir tragen Verantwortung für Gottes Schöpfung“, sagt sie. Dazu gehöre, die Natur sauber zu halten. Da viele Zeitgenossen damit nicht viel am Hut haben, kümmert sich die Sürenheiderin um ihr „Revier“ und säubert es von Unrat aller Art. Die pensionierte Lehrerin durchforstet das Gebiet rund um den evangelischen Friedhof an der Königsberger Straße, dem alten Ölbach, sie läuft bis zur Bunten Mühle und am Verler See entlang bis zur Vogelsiedlung in Verl. Fast täglich ist sie unterwegs und schaut zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Müll. Den sammelt sie auf und entsorgt ihn.

Bernadett Weiß macht kein großes Aufheben um ihre Arbeit. Sie hält es mit Mahatma Gandhi. „Ein Gramm Handeln ist wichtiger als eine Tonne Reden.“ Es bringe nichts, immer vom Naturschutz zu reden, man müsse selbst anpacken. Während ihrer Touren trägt die Sürenheiderin Handschuhe, alte Hosen und Schuhe, die dreckig oder auch mal nass werden dürfen. „Viel Müll finde ich in Gräben und direkt im oder am Ölbach.“ Zum Greifen nimmt Bernadett Weiß eine ganz normale Grillzange. „Die ist schön handlich und man kann gut zupacken.“

Außer allerlei Plastikmüll, Resten von Folienballons und sehr vielen Flaschen findet Bernadett Weiß auch immer wieder gefüllte Hundekotbeutel. „Die Halter machen sich die Mühe, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde in einen Beutel zu packen – und werfen diesen dann in die Natur“, sagt Weiß fassungslos. Zuletzt habe sie im Bereich des Wegs rund um den Verler See 40 dieser Tüten im Gebüsch gefunden.

Seit gut zehn Jahren ist Bernadett Weiß unterwegs und sammelt den Unrat anderer Menschen ein. Zu Beginn habe sie dabei durchaus ein gewisses Schamgefühl gehabt, jetzt gehe sie offen damit um. „Manchmal gucken die Leute schon komisch, aber viele fragen auch nach und sind neugierig.“ Bernadett Weiß ist bewusst, dass ihr Engagement einer Sisyphusarbeit gleichkommt, schließlich sind gesäuberte Bereich recht schnell wieder vermüllt. „Aber etwas zu tun, ist besser, als gar nichts zu tun“, sagt sie. Gefunden habe sie schon Fahrräder im Graben, ganze Müllsäcke voller Kleidung, Puppen und Spielzeug sowie Essensreste aller Art. „Das ist oft sehr eklig“, sagt Weiß.

Mit von der Partie ist auch ihre Tochter Mira (34), die das Bewusstsein für die Natur gewissermaßen von ihrer Mutter geerbt hat. „Aber sie möchte nicht so gerne in die Öffentlichkeit.“

Ein großes Lob hat Bernadett Weiß für die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Verl parat. „Wenn man sie auf einen größeren Müllberg aufmerksam macht, dann kommen sie sofort und entsorgen den Dreck“, so die Sürenheiderin. Und als sie feststellte, dass ein Mülleimer am Verler See in seine Einzelteile zerfiel, wurde dieser von Bauhofmitarbeitern direkt ersetzt. „Die machen dort einen sehr guten Job.“

Mit dem Schritt in die Öffentlichkeit möchte Bernadett Weiß auf die Müllsammelaktion der Sürenheider Dorfgemeinschaft am Samstag, 14. März, aufmerksam machen. Um 8.30 Uhr treffen sich alle interessierten Sürenheider am Bürgertreff und befreien den Stadtteil von Unrat aller Art. „Ich bin richtig froh, dass immer so viele Leute zu dieser Aktion kommen“, sagt Weiß. Es seien immer bis zu 50 Frauen, Männer und auch Kinder dabei.