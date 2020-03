„Wir sind hier an der frischen Luft“, sagt Dorfgemeinschaftsvorsitzende Hedwig Masjosthusmann. Daher habe man sich entschieden, die Aktion durchzuführen. Auch Bürgermeister Michael Esken war dieser Meinung und bedankte sich ausdrücklich bei den gut 40 Helfern für ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit. Die freiwilligen Müllsammler kamen vom FC Sürenheide, von den St.-Georg-Schützen, der Kolpingsfamilie und der Libelle. Außerdem befreiten die Schüler der St.-Georg-Schule im Lauf der vergangenen Woche die Umgebung rund um Schule und Kindergarten Im Zwergenland vom Müll. Laut Hedwig Masjosthusmann war die Menge an weggeworfenen Kassenbons sehr auffällig. Die Folgen der Bonpflicht seien dort deutlich spürbar gewesen. Außerdem wurden außer sehr viele Flaschen, Plastik aller Art und ganzen Bündeln von Prospekten eine Lichtmaschine für ein Auto entdeckt. Im tiefen Dickicht eines Waldstücks fand eine Abordnung der Schützen auch ein polizeiliches registriertes Fahrrad. Vor einigen Jahren wurde insbesondere der Zustand an der Schinkenstraße von den Müllsammlern bemängelt. LKW-Fahrer entledigten sich dort in großer Menge ihres Alltagsmüll wie Essensverpackungen, Duschgel- oder Shampoodosen und sogar Einweggrills. Diesen Bereich steuerten die ehrenamtlichen Müllsammler zeitweilig gar nicht mehr an, sie überließen die Säuberung dem Verler Bauhof. Auf Nachfrage erklärten die Helfer am Wochenende, dass sich die Lage in diesem Industriegebiet aber deutlich gebessert habe. Bei der Aktion dabei waren auch Noah (10) und sein Bruder Josua (7), die sich zusammen mit ihrem Onkel den Bereich am Sportplatz am Verler See vornahmen. „Wir wollen die Welt vor Müll schützen“, sagte Noah, der sich genau wie sein Bruder und alle anderen Helfer eine Bratwurst zum Dank verdient hat.