Im Fall einer Online-Anmeldung am Montag, Mittwoch oder Freitag kann die Abfuhr sogar direkt am nächsten Tag erfolgen, falls nicht bereits zu viele Anmeldungen vorliegen.

Bei der Anmeldung über das Kartensystem werden die Abholtermine postalisch mit einer Antwortkarte übermittelt, so dass für die Terminvergabe sieben bis zehn Tage einkalkuliert werden müssen. Die Abholtermine werden in der Reihenfolge der Anmeldung für die nächsten Abfuhrtage vergeben. Die Abholmenge ist auf zwei Kubikmeter begrenzt.

Fallen etwas größere Wertstoff- und Sperrmüllmengen an, kann kostenlos ein Pkw-Anhänger bestellt werden. Der Anhänger wird durch die Firma Reiling am Vortag der Abfuhr auf dem Grundstück des Anmeldenden zur Verfügung gestellt. Auf diesen Anhänger können die Wertstoffe und der Sperrmüll – idealerweise sortiert nach Abfallarten wie Holz, Metall, Hartkunststoff oder Alttextilien – verladen werden.

Am Abfuhrtag wird der befüllte Hänger vom Grundstück abgeholt und die Wertstoffe über den Verler Wertstoffhof getrennt nach Wertstofffraktionen einem hochwertigen Recycling zugeführt. „Durch diese schonende Art der Wertstoffsammlung wird verhindert, dass wertvolle Rohstoffe vermischt, verdreckt und mit Restmüll und Schadstoffen belastet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Chance auf ein echtes stoffliches Recycling der Wertstoffe und des Sperrmülls steige so deutlich an.

Die Stadt Verl versteht dies als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz und als Schritt hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft. „Auch Elektroschrott, wie zum Beispiel Fernseher, Musikanlagen oder Rasenmäher, aber auch elektrische Kleingeräte müssen nicht mehr zwingend zum Wertstoffhof gebracht werden, sondern werden abgeholt“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Elektrische Kleingeräte wie beispielsweise Spielzeug, Kabel, Stecker, Schalter und ähnliches können in einem Sammelgefäß zur Abholung bereitgestellt werden. Durch einen kleinen Hinweis an dem Gefäß wird dieses nach der Leerung „ans Haus“ zur Wiederbefüllung zurückgestellt.

Wichtig ist lediglich, dass aus allen Geräten alle Batterien entnommen werden, denn Elektroschrott mit Batterien kann als Gefahrgut eingestuft werden. Für dessen Transport ist das Fahrzeug der Firma Reiling jedoch nicht ausgelegt.

Auch gibt es Elektroschrott, in dem Batterien fest verbaut sind, wie etwa manches Spielzeug, elektrische Zahnbürsten, Akkusauger oder Uhren. Diese Gegenstände können nicht abgeholt werden und müssen weiterhin über den Wertstoffhof entsorgt werden.