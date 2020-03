„Die Maßnahme dient sowohl dem Schutz der Bürger als auch der Mitarbeiter, um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung weiter zu erhalten“, sagt Bürgermeister Michael Esken mit Blick auf die Schließung des Rathauses. Für dringende Anliegen ist die Stadtverwaltung zu den normalen Öffnungszeiten unter 05246/9610 und 05246/961196 zu erreichen. Alle Abteilungen sowie Bürgermeister Michael Esken und die Dezernenten Heribert Schönauer und Thorsten Herbst sind weiter telefonisch und per E-Mail für alle Bürger da, teilt die Stadt mit. In wichtigen Dingen können mit den Mitarbeitern Termine vereinbart werden. Bis zur Schließung bittet die Stadtverwaltung darum, das Rathaus nur in den Fällen aufzusuchen, die nicht anders erledigt werden oder noch warten können. Der Zugang zum Rathaus ist für Besucher derzeit nur noch über den Haupteingang und mit Anmeldung an der Infothek möglich. Besucher werden gebeten, die vorgegebenen Sicherheitsabstände einzuhalten.

Außerdem habe die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, in der alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt werden. „Dazu gehören auch privat organisierte Brauchtums- und Osterfeuer. Die Stadt plant deshalb Sonderöffnungszeiten zur kostenlosen Strauchschnittannahme“, heißt es in dem Schreiben. Die Termine würden in Kürze bekannt gegeben. Der Wertstoffhof bleibt vorerst geschlossen.