Sürenheide (abb) - Ein Stückchen Sauerland mitten in Sürenheide? Nicht ganz, aber die Planungen für das Außengelände der Kindertagesstätte Im Zwergenland lassen erahnen, dass auf die Mädchen und Jungen ein wahres Spieleparadies wartet. Es wird hügelig sein.

In Zusammenarbeit mit den Eltern der Kita-Kinder hat die Ideenwerkstatt Lebenstraum einen Plan geschmiedet, wie der Außenbereich des neuen Zwergenlands an der Posener Straße aussehen könnte. Der Plan wurde nun vorgestellt und er gilt als Anhaltspunkt für die Arbeiten, die im Sommer beginnen sollen.

Wichtige Elemente auf dem 3200 Quadratmeter großen Grundstück hinter der Kindertagesstätte sind verschieden große Erdhügel und auch der Wall zur Bebauung an der Tannenbergstraße wird in den Spiel- und Aufenthaltsbereich integriert. Das Sauerland lässt hier mit einem Augenzwinkern grüßen. Die Landschaftsarchitektin Vera Westerwinter von der Ideenwerkstatt Lebenstraum betonte, dass das Gelände im wahrsten Sinne viel Spielraum bietet. „Wir haben hier schon außergewöhnliche Bedingungen.“

In einem Workshop hatten die Eltern viele Ideen, die nun verwirklicht werden sollen. Die Hügel sollen auf verschiedene Arten bestiegen werden können. Außerdem befinden sich hier Tunnel, Schleichwege und bei Kindern beliebte „Geheimwege“. Es wird Rutschen, vielfältige Schaukeln, diverse Spielgeräte und Möglichkeiten zum Klettern geben. Herzstück des Grundstücks wird eine große Rasenfläche sein, auf der Ball- oder Fangspiele möglich sind. Auch ein Sand- sowie ein Wasserspielbereich sind fest eingeplant.

An verschiedenen Stellen des Außenbereichs wird es Sitzgelegenheiten sowie Hütten und einen Grillplatz geben. „Hier können auch Feste gefeiert werden“, so Vera Westerwinter, die betont, dass es auch einen Rundweg geben wird, der neben Spielfahrzeugen auch mit Rollstühlen befahrbar sein soll. „Das ist ein wichtiger Aspekt der Inklusion.“

Sehr angetan sind Vera Westerwinter und Erdmut Bauer von den Grenzen des Grundstücks. Im Bestand gibt es an den Längsseiten schon Bäume, in deren Bereich Baumhäuser gebaut werden können. „Außerdem gibt es hier im Sommer Schatten“, so Bauer. Auch der große Lärmschutzwall zur Siedlung hin wird nicht kritisch gesehen. Vielmehr können hier Rutschen, Kletterparcours oder sogar ein kleines Hüttendorf mit Aussicht gebaut werden.

Ein weiterer Höhepunkt der Anlage soll ein Naschgarten werden, wo die Kinder mit ihren Erziehern Obst und Gemüse selbst ernten und essen können. „Ich könnte mir hier sogar einen kleinen Hofladen vorstellen“, so Vera Westerwinter. Die Kita-Leiterin Svetlana Zesdris und ihre Kolleginnen freuen sich schon auf die Verwirklichung der Ideen. „Wenn wir die Kinder zum Essen rufen, nehmen wir Kuhglocken mit“, sagt sie und lächelt aufgrund der Größe der Anlage.

Der erste Baueinsatz der Eltern und Mitarbeiter der Ideenwerkstatt findet am 19. und 20. Juni statt. In Betrieb genommen wird das neue Zwergenland zum 1. Oktober. Im Oktober soll dann auch der zweite Einsatz folgen, „damit die Kinder sich sofort austoben können“, sagt Erdmut Bauer im Gespräch mit dieser Zeitung. Danach wird es Einsätze im Frühjahr und Herbst geben, ehe das Gelände in zwei bis zweieinhalb Jahren fertiggestellt ist.