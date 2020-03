Vor dem Pfarrheim, in dem die Aktion stattfindet, werden die Spender von Jörg Lütke Brochtrup empfangen. Der Mitarbeiter des Blutspendediensts West aus Münster misst die Körpertemperatur der Frauen und Männer. Außerdem weist Lütke Brochtrup freundlich, aber mit Nachdruck, auf das Desinfektionsmittel hin, das im Eingangsbereich des Pfarrheims zu finden ist. Dies sind Vorkehrungen, die aufgrund des Coronavirus wichtig sind. „Wir wollen die Sicherheit unserer Spender so gut es geht gewährleisten“, so Jörg Lütke Brochtrup. „Es bleibt ein Restrisiko.“

Aussetzen kann das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Blutspendetermine nicht. „Der Bedarf ist da und wird auch nicht gedeckt“, sagt Christian Schumacher. Um die Dringlichkeit von Blutspenden zu verdeutlichen, erklärt Lütke Brochtrup, dass das am Abend gewonnene Blut nach einer Untersuchung schon am Mittag des Folgetags wieder verbraucht ist. „Wir müssen versuchen, einen Vorrat anzulegen und daher sind diese Termine auch in der jetzigen Krisenzeit sehr wichtig.“ Die Spender tun so nicht nur etwas für die Allgemeinheit, die Spende ist auch gesund. „Der Kreislauf wird angeregt, im Körper werden viele Bereiche positiv angesprochen.“ Und außerdem werde das Blut auf mögliche Erkrankungen überprüft.

Bei den Terminen zuletzt zeigten sich die freiwilligen Spender zuletzt sehr solidarisch. In Verl und Kaunitz kamen insgesamt 310 Spender, unter ihnen die stolze Anzahl von 43 Erstspendern. „Das freut uns sehr und ist eine super Zahl“, so Schumacher. Im Pfarrheim müssen die Bürger zunächst einen Fragebogen zu Vorerkrankungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausfüllen. Danach wird der Blutdruck und der Puls gemessen, ehe der Eisenwert (Hämaglobinwert) mit einem Tropfen Blut aus der Fingerkuppe ermittelt wird.

Bei der eigentlichen Spende werden zirka 500 Milliliter Blut entnommen. Diese Prozedur dauert gut zehn Minuten, auch die Ausruhphase nimmt diese Zeit in Anspruch. Danach gibt es einen Imbiss, für den das Küchenteam rund um die Verler Blutspendebeauftragte Andrea Walter verantwortlich ist. Es gibt Schnittchen, Salate, Würstchen, Quark sowie Getränke. „Nach dem Blutspenden ist es wichtig, Nahrung zu sich zu nehmen“, sieht Andrea Walter dieses Angebot nicht nur als nette Geste.

Einen Sondertermin zum Blutspenden können sich die Verler in den Kalender schreiben. Am Sonntag, 5. April, kann man sich zwischen 10 und 15 Uhr im DRK-Heim an der Bahnhofstraße in Verl Blut abzapfen lassen.