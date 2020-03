Verl (ack) - Eines ist mal klar: Ein Geschäft würde die Stadt nicht machen, wenn sie dem Antrag der SPD folgt. Die Fraktion schlägt vor, die Aktion des Energiekonzerns RWE zu verkaufen. 27 132 Anteile besitzt die Kommune derzeit. Am späten Freitagnachmittag wurde die Aktie mit 21,80 Euro gehandelt.

Tendenz – wie bei allen Unternehmen derzeit – fallend. Die Sozialdemokraten denken bei der Entscheidung aber nicht nur ans Geld: „Solange die Stadt Verl Aktionär ist, ist sie auch mitverantwortlich für den Schaden, der durch die Emissionen von CO2 durch Kohlekraftwerke der RWE unserer Umwelt zugefügt wird“, heißt es in einem Antrag an den Stadtrat.

„Diese Form der Energieerzeugung und Unternehmenspraxis möchten wir nicht mit dem Geld der Verler Bürger unterstützen“, schreibt die SPD. Darüber hinaus falle die Aktie der RWE. Es sei zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetze, zumal das Bedürfnis der Bürger nach ökologisch erzeugter Energie zunehme. Es stehe weiter zu befürchten, dass die RWE ökologische Energiegewinnung aus dem Mutterkonzern auslagere und die Gesellschaft zu einer Art Bad Bank werde. „Auch andere Kommunen haben bereits Aktien der RWE veräußert“, argumentiert die SPD und verweist auf den Kreis.

Dort sei auf Antrag der FDP beschlossen worden, die Anteile zu veräußern. Die Sozialdemokraten schreiben in ihrem Antrag, dass die Erlöse in die weitere Ausstattung der Schulen investiert werden sollen. Im Antrag nennt die SPD die Zahl 850 000 Euro. Verkauft die Stadt jetzt, wird aber weniger Geld erlöst: Am Freitag hätte die Kommune bei Börsenschluss für ihre Anteile rund 591 000 Euro erhalten. Und wie geht es nun weiter? Der Stadtrat wird sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Wann? Das ist derzeit noch offen. Die für Freitag, 31. März, geplante Sitzung ist abgesagt worden.