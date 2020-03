Verl (ack). Um 7.45 Uhr hat der Wasserversorger VGW am Dienstag einen Druckabfall in seinem Netz registriert. Der Grund war schnell ermittelt: Während der Bauarbeiten am Glasfasernetz ist am Westfalenweg im Bereich der Kreuzung Strothweg eine Hauptwasserleitung beschäftigt worden.