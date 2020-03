Verl (rast) - Was tun, um halbwegs heile aus der Corona-Krise zu kommen? Die Frage stellen sich derzeit viele Unternehmer. Häufig wissen sie keine Antwort darauf. An diesem Punkt klinkt sich Unternehmensberater Christopher Gerbig ein.

Er bietet für Verler Geschäfte und Unternehmen eine kostenlose Beratung an. „Ich möchte helfen. Viele wissen, dass etwas unternommen werden muss, wissen aber nicht wie.

Verler Unternehmen können uns mit Fragen löchern“, erklärt Christopher Gerbig. Sein Weg aus der Krise heißt Digitalisierung und Onlinehandel. Es gehe nicht nur darum, während der Krise Umsatz zu generieren, sondern auch hinterher möglichst schnell am Markt zu sein. Außerdem gehe es um das Aufzeigen von Möglichkeiten, wo und wie welche Fördergelder zu beantragen sind. Viele würden von der Digitalisierung der Firma sprechen, wüssten aber gar nicht, wo die anfange und aufhöre.

Bis zum Konzept kostenlos

Interessenten bekämen eine detaillierte Analyse ihres Unternehmens. Am Ende stehe ein Fahrplan, anhand dessen sich die Digitalisierung und der Onlinehandel umsetzen lasse. Bis zur Erstellung des Konzepts sei die Beratung kostenlos. Für eine anschließende Umsetzung, den analogen Handel auf einen digitalen umzustellen, müsse dann gezahlt werden.

Und wie schnell kann man einen Plan in die Tat umsetzen? „Nicht in zwei Tagen“, sagt Christopher Gerbig. Allerdings dauere es auch keine Ewigkeit. Am Beispiel erklärt der Berater: Sofern alle Daten wie Artikel, Preise oder Bilder vorhanden sind, dauere es rund eine Woche. In der Zeit könne ein eigener Onlineshop erstellt werden. Zudem sei das Geschäft dann auf großen Verkaufsplattformen wie Ebay, Amazon, Real oder Otto vertreten. Mehr Infos unter www.webgreat.de und 05246/9009030.