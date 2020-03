Verl (matt) - Der Kirchplatz von St. Anna ist ergrünt. Anstatt das unter Denkmalschutz stehende Areal komplett neu zu gestalten, so wie ursprünglich geplant, hat sich der Kirchenvorstand mit der Wiederbegrünung der vorhandenen Flächen begnügt und die Maßnahme durch die eigene Friedhofsgärtnerei umsetzen lassen. Es wurde Rollrasen verlegt.

„Das ist so die beste Lösung“, sagt Brigitte Gnegel, geschäftsführende Vorsitzende des Kirchenvorstandes der St.-Anna-Gemeinde. Sie ist froh, die Neugestaltung des Kirchplatzes ad acta legen zu können. „So wie es jetzt ist, ist es der kleineste gemeinsame Nenner, der zu erreichen war. Und wenn ich mir den Platz jetzt so anschaue, finde ich das Ergebnis richtig schön.“ In der Tat wirkt die Fläche nach der Neubepflanzung nicht nur grüner, sondern mit den Kopfsteinpflasterwegen auch aufgeräumter.

Viele Ideen, kein Lösung

Dabei gingen die Überlegungen des Kirchenvorstands zunächst in eine ganz andere Richtung. Teile sollten so gepflastert werden, dass eine bessere Nutzung des Kirchplatzes möglich gewesen wäre. Die Überlegungen, etwas zu verändern, reichen weit mehr als zehn Jahre zurück. Dann kam die Sanierung des Gotteshauses dazwischen. Nach den Bauarbeiten sah der Platz umso trostloser aus.

2018 lagen erste Pläne vor. Der kommunalpolitische Arbeitskreis der Kolpingsfamilie Verl hatte Ideen eingebracht, die zu einer flexibleren Nutzung und erhöhten Aufenthaltsqualität führen sollten. Selbst an eine Stele wurde gedacht, die daran erinnern sollte, dass es sich bei dem Kirchplatz auch um den ehemaligen Friedhof der Gemeinde handelt.

Für einen sensiblen Umgang mit dem Ort setzten sich auch der Heimatverein und die Anlieger ein. „Uns war vor allem wichtig, dass der alte Baumbestand mit Linden, die teilweise so alt sind wie die Häuser am Kirchplatz selbst, intakt bleibt“, sagt Christel Schroeder. Matthias Holzmeier, Ortsheimatpfleger und Vorsitzender des Heimatvereins, ist ein schonender Umgang mit dem historischen Platz wichtig. Er ist mit der jetzigen Lösung zufrieden.

Einigkeit bei allen Beteiligten

Eine Diskussion über die beste Lösung hat es nicht gegeben. Der Kirchenvorstand hat nur mit Stadtverwaltung und Anliegern Gespräche geführt. Entscheidend sei, dass alle Beteiligten die Wiederherstellung des Ur-Zustands gutheißen. „Mir ist wichtig, dass jetzt Ruhe einkehrt. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwann wieder über Änderungen sprechen kann“, sagt Brigitte Gnegel. Das Verhältnis zwischen allen Beteiligten sei, darin sind sich alle einig, trotz kontroverser Standpunkte intakt.

Dass gerade der verlegte Rollrasen nicht immer so grün bleibt, davon gehen Kirchenvorstand, Anwohner und Heimatverein aus. „Aber Rasen ist durchaus strapazierfähig“, sagt Matthias Holzmeier. Hütten für den Adventsmarkt könnten anders aufgestellt werden „Bänke und Tische, die einen Tag auf dem Rasen stehen, wie am 1. Mai, verkraftet Gras ebenfalls gut“, ist sich Holzmeier sicher.

Außerdem kehre mehr Ruhe auf dem Kirchplatz ein, weil er jetzt, bis auf wenige Ausnahmen nicht befahren werden kann. Die Stadt Verl hat fehlende Poller ersetzt. Für den Erhalt des Rasens will auch Familie Schroeder Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel, wenn es im Sommer darum geht, die Fläche zu wässern.