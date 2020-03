Kaunitz (nika) - „Bald ist es genau 75 Jahre her“, sagt Otto Külker. Der Wahl-Delbrücker war sieben Jahre alt, als die in Kaunitz stationierten SS-Staffeln von den Alliierten angegriffen wurden. Angst hatte er damals nicht, erzählt Otto Külker. Er erinnert sich noch gut.

„Für uns war es ja normal, dass Flieger am Himmel gekreist sind.“ Es sei trotzdem eine schlimme Zeit gewesen. „Hoffentlich passiert so etwas nie wieder“, sagt der 82-Jährige leise. „Angefangen hat alles Weihnachten 1944“, erinnert Külker sich. „Damals kamen SS-Truppen zur Ausbildung nach Kaunitz.“ Übernachtet hätten die Soldaten in einem Zeltlager.

Ein Klassenzimmer der Volksschule nutzten sie als Küche. „Ich war im Herbst eingeschult worden. Als die SS kam, war die Schule geschlossen“, sagt der gebürtige Kaunitzer. „Alle zwei bis drei Tage kamen sie vor unserer Tür her, um Schießübungen am Sandhügel zu machen.“ Es sei kurz vor Ostern gewesen. „Der Karfreitag war ein sonniger Tag, ich war gerade mit meinem Bruder in unserem selbstgebauten Bunker. Wir haben dort gespielt. Ein richtiger Bunker war das natürlich nicht, aber der Bretterverschlag hat ein bisschen Sicherheit gegeben.“

Plötzlich seien zwei Flugzeuge am Himmel aufgetaucht. „Die hatten runde Symbole, das Zeichen der Briten. Die sind immer im Kreis geflogen. Dann haben sie geschossen. Fünf Häuser sind abgebrannt und es gab zwei Tote. Einer davon war ein fünfjähriger Junge, dessen Bruder ich gut kannte. Die Mutter war gerade die Treppe hochgelaufen, um eine Tür zu schließen, als der Junge ein Phosphorgeschoss abbekommen hat.“

„Ostern fiel damals auf den 1. April“, erinnert sich Külker. „Am Sonntagmorgen kamen die Amerikaner.“ Kurz vor dem Einmarsch seien 800 jüdische Zwangsarbeiterinnen auf dem Marsch in Richtung Bergen-Belsen in Kaunitz gewesen. „Als die Amerikaner kamen, sind die Aufseher einfach weggelaufen und haben die Frauen da stehenlassen“, sagt Külker.

Und wieder sei die Dorfschule zu einem Lager geworden. „Die Amerikaner haben die Frauen dort untergebracht und auch in einigen Häusern der Bewohner, die dann bei Freunden übernachten mussten.“ Unterricht habe er erst wieder ab März 1946 gehabt. „Ich sage immer, dass ich ein Ass in der Schule gewesen bin – besucht habe ich sie nur ein halbes Jahr und kam dann im April 1946 ins dritte Schuljahr“, sagt Külker mit einem schelmischen Schmunzeln.

Die amerikanischen Soldaten seien nett gewesen, berichtet der 82-Jährige. „Zwischendurch sind sie in unsere Küche gekommen und haben dort gekocht. Manchmal haben sie uns sogar Schokolade aus den Verpflegungspaketen gegeben.“

„Er durfte nicht mit uns am Tisch essen“

„Einmal habe ich auch gesehen, wie ein Flieger abgeschossen worden ist“, erzählt Otto Külker. „Da war ich gerade auf dem Kartoffelacker. Der ist noch so sechs, sieben Kilometer weitergeflogen und hat eine Rauchwolke hinter sich hergezogen, bis er dann abgestürzt ist.“ Der Hof seiner Eltern sei damals gepachtet gewesen. Heute befindet sich dort das Café Op de Limeke.

„Nach dem Krieg hatten wir noch zwei bis drei Jahre Probleme auf der Wiese, weil immer noch Splitter ins Mähwerk hingerieten“, berichtet Külker. Das Strafgefangenenlager Stalag in Schloß Holte-Stukenbrock sei etwa fünf Kilometer Luftlinie entfernt gewesen. „Meine Eltern haben mir glaubhaft berichtet, dass sie zwar wussten, dass dort Russen untergebracht sind, aber nicht, was dort genau passiert.“ Auch auf dem Hof seiner Eltern habe ein Russe gearbeitet. „Er hat bei uns etwas zu Essen bekommen, aber es waren tagsüber auch immer zwei Wachen dabei. Er durfte nicht mit uns am Tisch essen.“

Im Mai 1944 habe es im Stalag ein Konzert gegeben. „Da sollte eine ausgesuchte Truppe zeigen, wie gut es den Leuten im Stalag angeblich ging“, ordnet Külker das Erlebnis heute ein. Vier Jahre später habe er mit der Schule einen Ausflug dorthin gemacht. „Da konnte man die Verwesung aus den Massengräbern noch riechen.“ Mit dem Russen auf dem Hof seiner Eltern hätten er und seine Geschwister sich verstanden – er habe zumindest ein bisschen Deutsch gesprochen.

„Nach dem Krieg hat er gern Schnaps gebrannt. Wir haben ihm die Hefe besorgt und haben dafür Süßigkeiten bekommen.“ Otto Külker wollte seine Geschichte zum Jahrestag erzählen. Erinnern, dass es nicht nur Geschichten aus Büchern sind. Und um der Gesellschaft zu sagen: „Das war eine schlimme Zeit. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder.“