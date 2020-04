Verl (gl) - Am Freitag ist der Bäcker in einem Verbrauchermarkt an der Österwieher Straße überfallen worden. Laut einer Mitteilung der Polizei betrat der Mann gegen 5.55 Uhr - kurz nach der Öffnung - den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers von einer 55-jährigen Mitarbeiterin Geld.