Verl (matt) - Kaum ein anderer Verein spielt so gegen die Corona-Krise an wie der Musikverein Verl. Zahlreiche Musiker aller Orchester machen bei der sonntäglichen Aktion „Musik am Fenster“ mit. Das Jugendorchester Verl (JOV) gibt nun zweimal die Woche vor dem St.-Anna-Haus Ständchen.