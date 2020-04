Verl (rast) - In der Corona-Krise bricht für viele Freiberufler die Auftragslage ein. Was vor fünf Wochen noch funktionierte, löst sich nun in Luft auf. Kleinselbstständige wie die Verler Sängerin Kathrin Horstkötter trifft es besonders schlimm. Mit Ideenreichtum versucht sie, die Lage zu meistern.