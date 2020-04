Verl (ei) - Vier Leichtverletzte und 130.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag an der Schützenhalle ereignet hat. Ein 65-jähriger Kölner war samt Ehefrau mit seiner Corvette Z06 Supercharged von Kaunitz in Richtung Verler Innenstadt unterwegs gewesen.