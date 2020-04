Mobilität werde für Städte und Gemeinden zunehmend zum Standortfaktor. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Unterstützungsnetzwerk, das Kommunen dabei berät und begleitet, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Das Ziel: attraktive Mobilitätsangebote für lebendige, sichere und gesunde Kommunen zu schaffen.

„Ich freue mich, dass in immer mehr Kommunen Mobilität zur Chefsache wird. Vor Ort wissen die Menschen am besten, welche Mobilitätsangebote funktionieren“, sagte der Verkehrsminister bei der Übergabe der Urkunden.

Gefördert wird die Arbeit des Netzwerks, das in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen feiert, durch das NRW-Verkehrsministerium und die Unfallkasse NRW. Die Arbeit des Zukunftsnetzes Mobilität NRW umfasst zum einen die Qualifizierung von Verwaltungsmitarbeitern durch Schulungen im Bereich der Mobilität. Zum anderen trägt der Zusammenschluss zur Vernetzung und zum Austausch der beteiligten Kommunen bei.

„So wird viel Fachwissen und Erfahrung gebündelt, von dem wir als Mitglied für unsere Arbeit vor Ort profitieren können“, betont Andrea Willebrand laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Gemeinsam sollen so Veränderungsprozesse in der kommunalen Verkehrsplanung hin zur Entwicklung neuer Mobilitätsangebote angestoßen werden. Drei regionale Koordinierungsstellen betreuen die Mitglieder vor Ort und sind jeweils bei den Verkehrsverbunden der Region angesiedelt, um das regionale Wissen und bestehende Netzwerke optimal zu nutzen. In Westfalen-Lippe ist das der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe. Insgesamt verlieh Verkehrsminister Hendrik Wüst 54 kommunalen Vertretern Urkunden für ihren Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW. 210 Mitgliedskommunen gibt es mittlerweile landesweit.