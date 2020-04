Verl (ack) - Soll die Stadt Verl jetzt Kasse machen und die Anteile verkaufen, die sie am Energiekonzern RWE besitzt? Die SPD will genau das. Die Verwaltung ist dagegen und führt gleich mehrere Punkte ins Feld, warum der Vorstoß der Sozialdemokraten abgelehnt werden sollte.

Zur Ausgangslage: 27.132 Stammaktien der RWE werden in einem städtischen Depot bei der Commerzbank geführt. In der 2009 aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt wurden sie mit 52,53 Euro pro Stück bewertet.

Seit 2015 hat die Aktie wieder angezogen

Ein Wert, von dem Kämmerer Heribert Schönauer heute nur träumen kann. Der Wert der Anteile betrug seinerzeit rund 1,4 Millionen Euro. 2015 erreichte die Aktie mit Kursen von etwas mehr als elf Euro ihren Tiefpunkt. Die Kommune hatte deshalb in der Bilanz unter Vermögenswerten den Gesamtwert auf 311.000 Euro korrigiert.

Seitdem hat die Aktie wieder angezogen, Ende 2019 waren es rund 27 Euro. Mit 740.000 Euro stehen sie derzeit in der Bilanz. Am Mittwoch wurden die Anteile mit knapp unter 24 Euro gehandelt. Um es nett zu formulieren: Ein Riesengeschäft macht die Kommune nicht, wenn sie jetzt verkauft.

Stadt ist nicht zwingend auf das Geld angewiesen

Was aus Sicht der Verwaltung ebenfalls gegen einen Verkauf spricht, ist die zuletzt für zwei Jahre gezahlte Dividende in Höhe von rund 50.000 Euro.

Hinzu kommt, dass die Stadt nicht zwingend auf das Geld angewiesen ist. Ja, aufgrund der Corona-Krise werden die Steuereinnahmen massiv einbrechen. Die Kommune erwartet in diesem Jahr ein Minus von 20 Millionen Euro. „Durch eine Veräußerung der Aktien könnte dieser Saldo nicht einmal ansatzweise ausgeglichen werden“, heißt es in einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss, der sich am Dienstag, 28. April, ab 18 Uhr im Rathaus mit dem Thema beschäftigt.

Es bleiben Umweltaspekte

Es bleiben Umweltaspekte: „Solange die Stadt Verl Aktionär bei der RWE AG ist, ist sie auch mit verantwortlich für den Schaden, der durch die Emissionen von CO2 durch Kohlekraftwerke unserer Umwelt zugefügt wird. Diese Form der Energieerzeugung und Unternehmenspraxis möchten wir nicht mit dem Geld der Verler Bürger unterstützen“, argumentiert die SPD. Sie befürchtet, „dass die RWE ökologische Energiegewinnung aus dem Mutterkonzern auslagert und die Gesellschaft zu einer Art Bad Bank wird“, heißt es im Antrag.

Die Stadt verweist auf den Geschäftsbericht von RWE. Demnach gehe die Stromgewinnung aus Kohle zurück. Von 2012 bis 2019 habe der Konzern den CO2-Ausstoß bereits um 51 Prozent gesenkt. Bis 2040 solle die Stromproduktion soweit umgestellt sein, dass der Anspruch der Klimaneutralität erfüllt werde.