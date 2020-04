Verl (ack) - Die Arbeiten an der Bürmschen Wiese hinter dem Rathaus werden im Mai abgeschlossen. Probleme bereitet derzeit die Aussaat von Rasen. Bernd Meißner, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, hofft jetzt darauf, dass es regnet. Auch der Wind sei zuletzt nicht optimal gewesen.

„So macht das keinen Spaß“, sagt er am Donnerstagabend im Bauausschuss.

Insgesamt kommen die Arbeiten aber gut voran. In einem kleinen Punkt wird die Planung noch einmal geändert. Im Bereich der Zufahrt von der Poststraße aus wird einem Anlieger gestattet, einen Pfad anzulegen, um einfacher mit Fahrrädern auf sein Grundstück zu kommen.

Anlieger übernimmt die Kosten selbst

Während FDP und Grüne einträchtig einen Präzedenzfall fürchteten, sahen CDU, FWG und SPD den Vorstoß entspannter. Andreas Westermeyer (CDU) machte darauf aufmerksam, dass die Anlieger eine Belebung des Areals hinnehmen. Da solle man ihnen in der Sache entgegenkommen.

Burkhard Reineke (SPD) erinnerte auch an gastronomische Betriebe, die an die Bürmsche Wiese grenzen. Falls einer einen Biergarten in Richtung Wiese anlegen wolle, könne man das schlecht genehmigen, wenn man nun dem Anlieger seinen Zugang verweigere. Zumal die Gefahr, dass nun alle anderen Anlieger einen Zugang wollen, von der Mehrheit der Ausschussmitglieder als gering eingeschätzt wurde.

Kosten entstehen der Stadt durch die Planänderung nicht. Die übernimmt der Anlieger, wie Bernd Meißner klarstellte.