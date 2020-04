„Der Ofen ist aus“, heißt es derzeit in vielen Restaurants in Verl. Die Corona-Krise führte vor fast sechs Wochen zur Schließung. Eine schwere Situation für die Gastronomen, die mit dem Aufstellen von leeren Stühlen nun Aufmerksamkeit erregten. Vertreter von mehr als 20 Restaurants, Imbissen, Kneipen und Hotels waren zur von Bürgermeister Michael Esken (CDU) genehmigten Demonstration gekommen. Alle ohne Schaum vorm Mund, aber mit klaren Forderungen.

„Wir wollen loslegen“, spricht Richard Kampwirth vom gleichnamigen Hotel und Restaurant allen Anwesenden aus der Seele. Auch in Gaststätten könne man größere Abstände schaffen. Und die Hygienevorschriften seien dort sowieso sehr streng. Sascha Großeschallau vom Bürmanns Hof pflichtet bei, betont aber, dass man die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie beschlossen wurden, verstehe. „Das war bestimmt kein Schwachsinn.“ Großeschallau vermisst klare Ansagen, beispielsweise auch bei privaten Festen. „Ich soll Mitte Mai auf einer Feier grillen, aber keiner weiß, ob ich das darf und ob das Fest überhaupt stattfinden darf.“

Besonders hart trifft es auch Restaurants mit angeschlossenem Saalbetrieb wie das Hotel WunnersWat oder das Haus Henkenjohann. „Wir haben immense Verluste, weil Feiern nicht stattfinden dürfen“, sagt Alexandra Ohlmeyer-Tönsfeuerborn vom Haus Ohlmeyer in Sürenheide. Derweil berichtet Luise Fortkord vom gleichnamigen Restaurant in Kaunitz, dass ihr und ihrem Mann Egon auch die ausgefallenen Veranstaltungen in der Ostwestfalenhalle ins Kontor schlügen. „Als Betreiber sind wir da gekniffen.“

Auch die Hotels in Verl leiden unter der Krise. Walter Neitzel vom Kauers: „Wir haben Vermieter, mit denen man vernünftig reden kann, und ein paar Zimmer dürfen wir an Mitarbeiter umliegender Firmen vermieten.“ Dennoch sei die Lage ernst. Und dann ist da noch das Déjà-Vu als einziger Verler Clubbetrieb. Betreiber Nico Thebille beklagt: „Wir hängen völlig in der Luft. Die Wiederaufnahme des Betriebs steht in den Sternen.“ In einer Diskothek könne man keine Abstandsregeln erwarten und einhalten. Staatliche Förderungen seien zwar schön und richtig, „aber nach sehr erfolgreichen Jahren müssen wir nach der Krise quasi bei null anfangen“.