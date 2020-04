Verl (ack) - Die Schausteller haben derzeit zu kämpfen. Das wissen auch die Politiker in Verl. Der Ruf der Karussell-Betreiber, das Volksfest Verler Leben 2020 regulär durchzuführen, bleibt dennoch unerhört. Noch nicht entschieden ist über eine andere Großveranstaltung.

Einstimmig hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend grünes Licht für den Vorstoß der Verwaltung gegeben, Verler Leben für 2020 abzusagen. Und das mit Bauschmerzen. „So ein Volksfest ist für die Schausteller und Gastronomen sehr wichtig. Die sind wirklich gebeutelt. Aber uns bleibt nichts anderes übrig“, sagte Josef Dresselhaus (CDU).

„Wir tragen auch eine Verantwortung gegenüber den Bürgern“, sagte Jan Böttcher (FDP). Er wolle sich nicht vorwerfen lassen, dass zwei Wochen nach Verler Leben auf einmal die Zahl der Infektionen in der Stadt drastisch ansteige oder es sogar Todesfälle in Verbindung mit dem Fest gebe.

Ein normales Fest mit Kirmes, Musikfestival, Bierständen und großer Party in rappelvollen Kneipen – das ist aus Sicht von Politik und Verwaltung Anfang September – eine Woche nach dem Auslaufen des Verbots von Großveranstaltungen – schlicht ausgeschlossen. Zwar fehlt immer noch eine Definition des Landes, was überhaupt als Großveranstaltung gilt, Bürgermeister Michael Esken (CDU) hat aber keine Zweifel daran, dass Verler Leben darunter fällt. „Man muss Entscheidungen treffen. Jetzt ist die Zeit“, sagte das Stadtoberhaupt. Er will damit auch Planungssicherheit für die Beteiligten schaffen. Für den Baseballverein Yaks zum Beispiel.

Das Musikfestival wird es nicht geben. Auch nicht, wenn doch noch eine kleine Familienkirmes stattfinden kann. Das ist nämlich die Hintertür. Sollte es die Situation erlauben, will die Stadt im August kurzfristig eine Schmalspurversion von Verler Leben auf die Beine stellen. „Es wird dann aber keinen Getränkestand geben, wo zwischen 22 Uhr und Mitternacht Remmidemmi herrscht“, stellt Michael Esken klar. Er ist sich sicher, auch kurzfristig dann den einen oder anderen Schausteller für die Familienausgabe von Verler Leben gewinnen zu können.

Und die Werbegemeinschaft setzt weniger Hoffnungen auf den verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit dem Volksfest, sondern plant, am 25. Oktober den Verler Tod etwas üppiger zu gestalten. Zumindest falls die Lage es dann zulässt.

Für eine weitere Großveranstaltung gibt es indes noch Hoffnung: den Grafschaftslauf. Der soll eigentlich in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden. Am 30. August sollen die Läufer von Rietberg über Verl in Richtung Schloß Holte geschickt werden. „Da warten wir die Entwicklung ab“, erklärte der Bürgermeister im Ausschuss.