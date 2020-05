Außer Plakaten, die im Stadtbild großflächig auf das Abstandsgebot aufmerksam machen, sind ab heute, Donnerstag, im Verler Einzelhandel kostenlose Buttons erhältlich (solange der Vorrat reicht). Die Anstecker mit der Aufschrift „#VerlHältAbstand – mindestens 1,5 Meter“ lassen sich ganz einfach an der Kleidung, Taschen oder Rucksäcken befestigen. „So ist es ein leichtes, sein Gegenüber jederzeit freundlich darauf hinzuweisen, auf die Schutzmaßnahmen zu achten und diese einzuhalten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Aktion startet auch überall dort, wo die ersten Lockerungsmaßnahmen umgesetzt werden.

So werden zum Beispiel in den Schulen Buttons für die Schüler sowie das Lehrerkollegium zur Verfügung gestellt und auf den Spielplätzen, die ab heute wieder genutzt werden dürfen, die Plakate mit dem Hashtag „VerlHältAbstand“ angebracht. „Mit dem Abstandsgebot werden wir sicher noch eine Weile leben müssen. Ich weiß, dass sich die allermeisten Bürger in Verl sehr diszipliniert an die Regeln halten und damit einen entscheidenden Beitrag leisten, die Pandemie vor Ort so weit wie möglich einzudämmen. Das möchten wir mit unserer Aktion unterstützen und bei der zunehmenden Rückkehr in den Alltag immer wieder in Erinnerung rufen“, sagt Bürgermeister Michael Esken laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Auch wenn uns der Abstand oft schwer fällt: Er muss erstmal sein.“