Verl (gl). „Aus gutem Grund - Verl wird bunt!“ Unter diesem Motto verschenkt die Stadt Verl an alle Kinder Straßenmalkreide. Die bunte Kreide kann am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Mai, jeweils zwischen 14.30 und 16.30 Uhr am hinteren Eingang des Rathauses abgeholt werden.