Verl (rast) - Der Verler See soll schöner werden (diese Zeitung berichtete). Nach zwei Jahren Arbeit stellte das Essener Büro Okoplan am Donnerstagabend das Konzept dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vor. Die Politiker brachten einstimmig die Umsetzung in drei Stufen auf den Weg.

Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 23. Juni. Grob gesagt ist das Nordufer zur Helfgerd-Siedlung hin als Freizeitbereich gedacht. Der südliche Bereich zum Leinenweg soll dagegen ökologisch aufgewertet werden. Das Südufer soll umgestaltet werden. Dort wird unter anderem eine Flachwasserzone mit Schilfgürtel angelegt.

„Das Konzept bietet einen Mehrwert sowohl für den See als auch für die Bevölkerung“, sagte Planer Bernd Fehrmann. Bei der Erstellung des Plans waren auch die Bürger einbezogen worden. Nicht realisierbar sind eine Minigolfanlage und Stellplätze für Wohnmobile. Und ein Café entsteht nicht in der bunten Mühle, sondern am Nordufer im Bereich des Spielplatzes. Sobald die konkreten Pläne ausgearbeitet sind, werden sie den Bürgern vorgestellt.

Matthias Humpert (CDU) machte deutlich, dass die Pläne mit der Machbarkeitsstudie einer Landesgartenschau abzugleichen seien. „Nicht dass man sich etwas verbaut“, so der Parteivorsitzende. Die Mittel zur Planung und Umsetzung der ersten Stufe sollen in den nächsten Haushalt eingestellt werden. Im aktuellen Haushalt stehen 550 000 Euro.

Stufe eins umfasst folgende Maßnahmen:

Aufwertung des Spiel- und Sportplatzes durch neue Geräte und qualitative Aufenthaltsmöglichkeiten und Schaffung generationenübergreifender Bewegungsmöglichkeiten.

In Kombination mit dem Spiel- und Sportplatz soll auch das Thema Wasser erlebbar gemacht werden. Angedacht sind Spielgeräte, aber auch Armbecken und Wassertretstellen.

Errichtung eines generationenübergreifenden Fitnesspfads um den See. Der Weg soll für Besucher ebenso geeignet sein wie für den Schulunterricht.

Natur- und Geschichtslehrpfad rund um den See.

Im Bereich des Spielplatzes soll ein Barfußpfad angelegt werden. Fahrradstellplätze am Leinenweg und am Spielplatz.

Aufstellen von Bänken und Liegebänken.

Barrierefreiheit – zu schmale Wege sollen ausgebaut und Hindernisse (zum Beispiel Schranken) entfernt werden.

Anlegen einer Promenade im Norden mit Zugang zu Aussichtspunkten und dem Seeufer.

Auf Storchhorst wird verzichtet

Nachdem die Maßnahmen der ersten Priorität umgesetzt sind, stehen drei weitere Schritte auf dem Programm. Andreas Westermeyer (CDU), der selbst an den See grenzende Ackerflächen bewirtschaftet, wies darauf hin, dass die angegebenen Schadstoffwerte wie Nitrat auf alten Zahlen basieren und dass es mittlerweile neuere gebe. Die Werte sollen nun aktualisiert werden.

Zudem wird auf seine Anregung hin auf den Storchenhorst verzichtet. „Wir haben hier schon mehr Störche, als wir vertragen. Die finden auch Kibitzküken und kleine Hasen ganz lecker“, sagte Andreas Westermeyer. Jan Böttcher (FDP) wies darauf hin, dass geklärt werden müsse, ob sich Angler und der Freizeitbereich vertragen.

Stufe zwei sieht folgende Punkte vor:

Errichtung eines Cafés und Sanitäranlagen im Bereich des Spiel- und Sportplatzes.

Umgestaltung des südlich-westlichen Ufers.

Ansaat einer Wildblumenwiese auf den östlich angrenzenden Acker- beziehungsweise Wiesenflächen am Verler See zur ökologischen Aufwertung der Fläche. In diesem Zusammenhang sollen die seeanliegenden Flächen angrenzend an die Flachwasserzone der natürlichen Vegetation überlassen bleiben.

Stufe zwei bis drei:

Errichtung von Aussichtsplattformen und -punkten. Um den See vielfältig erlebbar zu machen, sollen Aussichtspunkte oder -plattformen am Nordufer integriert werden. Im Zusammenhang mit der ökologischen Umgestaltung der westlich gelegenen Flächen ist die Errichtung eines Stegs sinnvoll, heißt es in dem Konzept.

Anlegen neuer Parkplätze am Leinenweg und im Bereich des Spiel- und Sportplatzes.

Stufe drei:

Renaturierung des Ölbachs.

Der See soll mit zusammenhängenden Rad- und Spazierwegen an den Stadtkern und den Wassererlebnispfad Dalke angebunden werden. Es soll eine Leitkonzeption in Form von Schildern umgesetzt werden. Dafür sieht das Konzept eine neue Wegeführung vor.

Rundwanderweg am Alten und Neuen Ölbach (Antrag der Grünen).