Verl (rast) - Sehnsüchtig wartet die Stadt Verl darauf, endlich ihr Freibad zu öffnen. Die Landesregierung hatte am 6. Mai den 20. Mai als Termin genannt. Das Ärgerliche: Das Land blieb die benötigten Hygiene-Bestimmungen schuldig - und lieferte erst am Samstag. Mit Glück kann ab Mittwoch wieder geschwommen werden.

Bürgermeister Michael Esken (CDU) hatte die Eröffnung schon ins Wasser fallen sehen. Vier bis fünf Tage werden allein benötigt, um das Wasser in den Becken auf Temperatur zu bringen. „Das ist ja keine Badewanne, in die man mal so eben Wasser einlässt“, sagt das Stadtoberhaupt. Hinzu komme die Zeit, um die Maßnahmen umzusetzen. Immer wieder habe es vom Land geheißen, die entsprechende Mitteilung sei auf dem Weg.

„Es gibt außerhalb des Wassers Ansteckungsmöglichkeiten“

Der Städte- und Gemeindebund, über den die Information an die Kommunen verteilt wird, habe bereits Druck bei den zuständigen Stellen gemacht. Ohne detaillierte Rahmenbedingungen werde in Verl nicht geöffnet. Michael Esken: „Es gibt außerhalb des Wassers Ansteckungsmöglichkeiten.“ Dort gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Auch eine Video-Konferenz, die Michael Esken und die Bürgermeister anderer Städte im Kreis mit Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, führten, habe zu keinem anderen Ergebnis geführt.

„Wir in Verl möchten unser Freibad öffnen. Wir sind auf Standby und könnten loslegen. Es scheitert an den fehlenden Vorgaben. Ich möchte mir hinterher nicht vorhalten lassen, dass wir nicht gut vorbereitet waren“, erklärt Michael Esken im Gespräch mit dieser Zeitung.

Noch am Freitag teilte Verls Pressesprecherin Elke Hänel mit: „Sollten uns bis Montagmittag, 18. Mai, keine Weisungen vorliegen, können wir nicht sicherstellen, dass das Bad am 20. Mai öffnet.“ Doch so lange musste nicht gewartet werden. Fachbereichsleiter Dirk Hildebrandt kündigte in einer Mitteilung am Sonntag an: „Wir werden aller Voraussicht nach am Mittwoch, 20. Mai, um 9 Uhr öffnen.“

Kein Verkauf von Einzeltickets

Ab Montag, 14 Uhr, sind somit im Bürgerservice Dauerkarten erhältlich. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, wird auf alle Dauerkarten weiterhin der Frühbucher-Rabatt von zehn Prozent gewährt, der sonst stets nur bis zum 30. April gilt.

„Da wir aufgrund der Coronaschutzverordnung nur eine begrenzte Zahl von Besuchern gleichzeitig einlassen können und die Badegäste namentlich registrieren müssen, haben bis auf weiteres ausschließlich Gäste mit Dauerkarte Zutritt. Einzeltickets werden zunächst nicht verkauft“, sagte Hildebrandt. Sollte es aufgrund neuer Bestimmungen des Landes zu weiteren Einschränkungen oder sogar zu einer Schließung des Freibads kommen, werden bereits gekaufte Dauerkarten für diese Saison nicht erstattet.

Vorgesehen sind die normalen Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 6 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 6 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 7 bis 18 Uhr.

Folgende Punkte müssen befolgt werden:

Gästen, die die Regeln nicht einhalten, ist der Zutritt zu verwehren.

Im Freibad haben Personen immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Im Schwimmerbecken werden die Bahnen so abgetrennt, dass die Schwimmer im Einbahnstraßensystem schwimmen und sich nicht innerhalb einer Bahn entgegen kommen. Für Schnellschwimmer wird ebenso eine Bahn ausgewiesen wie für Badegäste, die eher gemütlich ihre Bahnen ziehen wollen. Die Sprunganlage bleibt zunächst gesperrt, gleiches gilt für die Wasserspiele, das Planschbecken und die neue Breitrutsche.

Kinder dürfen erst ab vollendetem zehntem Lebensjahr ohne Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad.

Wie auch in Lokalen müssen die Besucher ihre Kontaktdaten und den Zeitraum des Besuchs angeben.

Badegästen, die Symptome einer Atemwegsinfektion zeigen, wird der Zutritt verwehrt.

Besucher müssen sich nach dem Betreten des Bads die Hände waschen oder desinfizieren.

In geschlossenen Räumen muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Bevorzugt sollen Einzelumkleiden genutzt werden, Sammelumkleiden unter Einhaltung des Mindestabstands. Gleiches gilt für die Duschen. Der Zutritt wird über ein Ampelsystem geregelt.

Alle Kontaktflächen wie Tische, Stühle, Liegen müssen regelmäßig gereinigt werden, Räume in kurzen Intervallen, sanitäre Anlagen den Besucheraufkommen entsprechend.

Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher müssen vorhanden sein.

Es dürfen keine Schwimmutensilien an die Badegäste verliehen werden. Die Badbesucher dürfen nur selbst mitgebrachte Badesachen benutzen.

Die Maßnahmen und Regeln können sich noch verändern.