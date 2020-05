„Die Kinder können sich endlich mal wieder richtig austoben und schlafen durch“, sagt der 35-Jährige. Und so geht es nicht nur ihm. Von der Wohnung an der Masurenstraße in Sürenheide hat er einen guten Blick auf den angrenzenden Spielplatz. „Seit der wieder geöffnet ist, kommen die Familien verstärkt“, hat er beobachtet.

Kontakt zu Freunden fehlt

Auch die Familie Hildebrandt gehört zu den regelmäßigen Nutzern der Spielplätze. An diesem Wochenende spielen die fünfjährigen Marie und Dominik auf dem Gelände an der Trakehner Straße. Abwechslung muss sein. „Super, dass wieder auf ist“, ruft Marie und entert das kleine Schaufelbagger-Gerät. Nachdem die Bauarbeiten erledigt sind, geht es auf die Schaukel. Während Marie sich aus eigener Kraft in luftige Höhen schwingt, benötigt Dominik noch leichte Starthilfe vom Papa.

Weshalb die Spielplätze nicht genutzt werden konnten, sei den Kindern schwer zu vermitteln gewesen. „Aber nach drei Wochen hatten sie es verinnerlicht“, erzählt David Hildebrandt. Insgesamt hat David Hildebrandt drei Kinder. Sohn Danny ist gerade zehn Jahre alt geworden und zu Hause geblieben. Sicher nicht einfach, die Rasselbande zu beschäftigen. Schließlich waren nicht nur die Spielplätze gesperrt. Auch die Schulen und Kitas waren ja geschlossen. Wobei Dominik eigentlich froh sei, dass er nicht in den Kindergarten gehen müsse. Marie würde man aber schon anmerken, dass ihr der Kontakt zu den Freundinnen fehle. „Zum Glück arbeitet meine Frau nicht und ist die ganze Zeit zu Hause“, sagt David Hildebrandt.

Am meisten bedauere er, dass auch die Sportvereine geschlossen hätten. Vor der Corona-Krise hätten seine Kinder die Angebote ausgiebig genutzt. Danny spielt Fußball, Dominik und Marie gehen zum Tanzen. Als Ersatzprogramm gab es Gesellschaftsspiele. „Das ging vier oder fünf Stunden gut, dann brauchten die Kinder eine Abwechslung“, erzählt David Hildebrandt. Zum Beispiel durch ausgedehnte Spaziergänge. Die hätten Gelegenheit geboten, um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. Und für Marie steht eine Sache unumstößlich fest: „Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dann ist Sommer.“

„Eigentlich war es eine schöne Zeit“

Kinder während der Corona-Krise und dem damit verbundenen eingeschränkten Betreuungsangebot bei Laune zu halten, ist keine einfache Aufgabe. David Hildebrandt kann der Sache trotzdem positive Seiten abgewinnen. „Eigentlich war es eine schöne Zeit“, erzählt der Sürenheider.

Allerdings weiß der 35-Jährige auch, dass seine Familie ideale Voraussetzungen hat, um zu dieser Einschätzung zu kommen. Seine Frau ist den ganzen Tag zu Hause und kann sich um den Nachwuchs kümmern. Und er selbst arbeitet vier Tage die Woche im Home-Office. „Da kann ich mich nebenbei auch um die Kinder kümmern“, sagt David Hildebrandt. Und weiter: „Es hat wieder viel mehr Gemeinschaft gegeben.“

Die Familie hätte auch abends in der Woche Zeit zum Zusammenkommen gehabt und nicht nur am Wochenende. Was seine Kinder tatsächlich gut hinbekämen, sei, den nötigen Abstand zu halten. Das hätten er und seine Frau Dominik, Marie und Danny vorgelebt. „Wenn das Leben wieder normal läuft, dann muss diese Distanz vielleicht erst einmal wieder abgebaut werden“, sagt David Hildebrandt.

Welche Distanz gar nicht gut funktioniere, sei die zu engen Freunden oder den Großeltern. Über Whats-App-Video hielten die Kinder zwar Kontakt zu ihnen. Und hin und wieder gab es eine schmackhafte Erinnerung aus Bielefeld, wenn die Großeltern einen Teller mit Pfannkuchen vor der Tür abgestellt haben. Aber das alles ersetzt eben nicht, bei Oma auf dem Schoß zu sitzen und sich eine Geschichte vorlesen zu lassen.