„Einige werden es wohl nicht überleben“, urteilte der Förster. Im Rahmen der Sanierung der Paderborner und Gütersloher Straße, die Ende 2016 abgeschlossen war, wurden auf der gut zwei Kilometer langen Ortsdurchfahrt zwischen Schützenhalle und Westring 108 Bäume gepflanzt.

Gelbes Laub oder eine beinahe kahle Krone

Die Pläne für die zirka acht Millionen Euro teure Umgestaltung hat seinerzeit das Büro Club L 94 entworfen. Dem Augenschein nach schwächeln jetzt einige Bäume. Gelbes Laub oder eine beinahe kahle Krone unterscheiden sie deutlich vom Rest. Und was ist der Grund dafür? „Die Trockenheit“, sagt Christoph Wiegand. Durch den fehlenden Regen sinke der Grundwasserspiegel. Gerade für junge Bäume, deren Wurzeln noch nicht so tief ins Erdreich reichen, werde es dann schwierig. Mindestens fünf, besser zehn Jahre benötigt ein junger Baum, bis sich sein Wurzelwerk soweit ausgebildet hat.

„Die Öffnung im Pflaster ist zu klein“

Es gibt aber noch eine weitere Ursache. „Die Öffnung im Pflaster ist zu klein. Die sollte so groß sein wie der Durchmesser der Krone des erwachsenen Baumes“, erklärt Claudia Quirini-Jürgens, Mitarbeiterin der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld. Die Bäume in der Ortsdurchfahrt sind selbstverständlich nicht einfach nur in die Erde gesteckt worden und dann wurde das Pflaster darüber verbaut. Sie stehen in entsprechend großen Pflanzgruben. Überschüssiges Wasser wird über eine Drainage abgeleitet, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Wird dicht an den Baum herangepflastert, sollte der Belag wasserdurchlässig sein. Aus welchem Grund auch immer – bei einigen Bäumen an der Ortsdurchfahrt funktioniert das System offensichtlich nicht.

Was unternimmt die Stadt? „Wir gießen“

„Was unternimmt die Stadt im Moment dagegen?“, fragten die Ausschussmitglieder. „Wir gießen“, erklärte Martin Irmer, Bauhofleiter Schwerpunkt Grünflächen. Stellt sich nun die Frage, was passiert, wenn sich die Pflanzen nicht wieder berappeln? Dann muss die Stadt wohl in den sauren Apfel beißen, das Pflaster aufnehmen und neue Bäume pflanzen. Wie der Technische Beigeordnete Thorsten Herbst erklärt, bleibt momentan nichts anderes übrig, als die Bäume zu bewässern. Bis zum Herbst wolle man beobachten, wie sich die Pflanzen entwickelten. „Die Bäume, die dann vertrocknet sind, werden wir austauschen“, sagt Thorsten Herbst auf Nachfrage dieser Zeitung. Um an die Pflanzgrube zu gelangen, muss das Pflaster um den Baum herum aufgenommen werden. Aus der Sicht des Beigeordneten stellt das einen vertretbaren Aufwand dar.

Acht Prozent der Verler Fläche sind bewaldet

Acht Prozent der Verler Fläche sind bewaldet. Der Bundesdurchschnitt liegt zwischen 20 und 25 Prozent. 8,4 Hektar Wald befinden sich im Eigentum der Stadt. Sturm, Trockenheit und Schädlinge haben auch in der Ölbachstadt ihre Spuren hinterlassen. „Insgesamt geht es dem Wald schlecht“, erklärte Förster Christoph Wiegand vor dem Umweltausschuss. Besonders die Fichten seien in Mitleidenschaft gezogen. Wiegand: „Die wird es in einigen Jahren so gut wie gar nicht mehr geben.“ Der Borkenkäfer erledigt das, was Sturm und Dürre nicht geschafft haben.

Große Bereiche werden abgeholzt

Große Bereiche werden abgeholzt. Die Folge: Fichtenholz ist nichts mehr wert. „In Lagen, in denen das Ernten schwierig ist, zahlen Waldbesitzer bis zu drei Euro pro Festmeter drauf“, sagt Christoph Wiegand. Beim Aufforsten werde zunehmend auf Mischwald gesetzt. Die Faustformel dabei laute, fünf verschiedene Baumarten pro Fläche sollten es sein. Eiche als Nutzholz gehe immer. Die Fichten würden jetzt immer mehr durch Kiefernarten wie die Douglasie ersetzt. Sie stelle eine gute Alternative dar. Sie wachse schnell, ihr Holz sei wetterbeständig, und bisher gebe es keine Schädlinge, die ihr zu schaffen machten.

Kleine Waldinseln ökologisch wertvoll, aber nicht wirtschaftlich

Der Technische Beigeordnete Thorsten Herbst erkundigte sich bei dem Fachmann, was denn die Verwaltung hinsichtlich Aufforstung unternehmen könne. „Hier mal eine kleine Fläche bewalden, dort mal eine Allee anlegen – das würde ich mir als Stadt auf die Fahnen schreiben“, riet Christoph Wiegand. Allerdings seien solche kleinen Waldinseln zwar ökologisch wertvoll, aber nicht wirtschaftlich. „Ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir in Verl große Waldgebiete bekommen“, sagt Joseph Dresselhaus (CDU). Mit einem Vorurteil räumte Wiegand auf: „Abgeholzte Flächen wieder neu bepflanzen bringt nichts für die CO2-Bilanz.“ Die Gebiete würden ohnehin wieder mit Bäumen zuwachsen. Viel sinnvoller sei es, bisher unbewaldete Flächen wie Acker oder alte Industriegrundstücke aufzuforsten.