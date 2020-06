Verl (sib) - Was für ein Jahr für die St.-Hubertus-Schützengilde. Erst muss sie das Schützenfest absagen. Und dann reißen ausfallende Veranstaltungen, die in der Schützenhalle stattgefunden hätten, ein so großes Loch in die Kasse des Vereins, dass er den Neubau „noch einmal überdenken“ möchte.