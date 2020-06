Verl (gl) - Zielgerichtet haben dreiste Diebe Samstagnacht von einer Baustelle am Brummelweg diverse Eleketroarktikel, die dort eingebaut werden sollten, gestohlen. Die Polizei in Gütersloh bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter 05241/8690.

Die Einbrecher gelangten gegen 3.45 Uhr über die Tiefgarage und Kellerräume eines noch im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses am Brummelweg in das Haus. Sie hebelten eine verschlossene Bautür zu einem bestimmten Kellerraum auf, um an die dort gelagerten Elektroartikel heranzukommen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.