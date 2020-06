Kaunitz (abb) - Schwungvoll und peppig kommt ein Bild daher, das seit ein paar Tagen an einer abstehenden Außenwand des neuen Sportheimes in Kaunitz prangt. Der Bielefelder Künstler Denis Kelle hat das Graffiti angefertigt. „Wir wollten hier in Kaunitz auch etwas Kunst“, sagt Klaus Moselage.