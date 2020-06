„Wir sind der Hotspot Deutschlands“

Im Rat am Dienstag blickte Esken auf die Geschehnisse der vergangenen Tage zurück.

„Zu einer Quarantäne gab es keine Alternative“

Knapp 670 Tönnies-Mitarbeiter lebten in der Siedlung in Sürenheide, 70 davon seien vor dem Wochenende positiv auf Covid-19 getestet worden. „Da mussten wir reagieren: Zu einer Quarantäne gab es keine Alternative.“ Und weiter: „Wir sind der Hotspot in Deutschland.“

Esken berichtete von einem Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag: Die Polizei habe in der Siedlung mehrere Tönnies-Mitarbeiter auf gepackten Koffern angetroffen, die zurück in ihr Heimatland wollten – obwohl sie unter Quarantäne standen. „Fluchtbewegungen mussten wir sofort unterbinden“, so Esken.

Eine Meisterleistung aus logistischer, ein Drama aus menschlicher Sicht

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sei er als Bürgermeister dazu befähigt, eine Quarantäne zu verhängen. „Ich habe das nicht gern gemacht“, sagte Esken.

An der Umsetzung habe die Verwaltung mit Hochdruck gearbeitet. „Eine Meisterleistung aus logistischer Sicht, ein Drama aus menschlicher Sicht.“ Ziel der Quarantäne sei es auch gewesen, einen Lockdown zu verhindern. „Nun ist er trotzdem da. Aber er würde längern dauern, wenn wir nicht so gehandelt hätten.“

Bürgermeister zitiert aus dem Brief eines zwölfjährigen Jungen

Das Jugendamt kümmere sich um die Kinder, die Bewohner könnten sich über einen Lieferdienst mit dem Gewünschten versorgen lassen. „Es ist kein Gefängnis“, betonte der Bürgermeister und ließ aus einem Brief eines zwölfjährigen Jungen zitieren, der von der Quarantäne betroffen ist. Es gebe kaum Spielmöglichkeiten, der Sandkasten sei verdreckt. Er bat um Spielsachen wie einen Basketball und einen Sonnenschirm als Schutz vor der Hitze. „Das wird erledigt“, versprach Esken emotional.

„Wir werden viel schaffen, um es den Menschen trotz der schwierigen Situation so angenehm wie möglich zu machen.“ So soll auch ein angrenzendes Feld zur Steigerung der Aufenthaltsqualität abgemäht werden. Esken sei stolz auf die Welle der Solidarität, die die Bewohner der Siedlung erführen.

Weitere Brennpunkte auf Verler Stadtgebiet

In Verl gebe es weitere Brennpunkte. Esken zeigte ein Video aus einer Gemeinschaftsunterkunft, in der einige der 40 Bewohner infiziert sind. Zu sehen sind enge Flure und eine Gemeinschaftsküche, vor den Zimmertüren stapeln sich Schuhpaare. „Bei solchen Verhältnissen ist es schwierig, Kontaktwege zu verfolgen.“ Daher sei auch dieses Haus im Stadtgebiet unter Quarantäne gestellt worden.

Mit dem Krisenstab des Kreises Gütersloh hat Verls Bürgermeister Michael Esken über eine Absonderung gesprochen. Das bedeutet, dass positiv Getestete aus unterschiedlichen Wohnbereichen eines Hauses zusammengeführt werden. „Das garantiert eine bessere medizinische Betreuung.“

Esken schlägt weiteren Anlaufpunkt für Corona-Tests vor

Sobald die Tests negativ ausfielen, könnte das Haus freigegeben werden. Esken meinte aber auch: „Am Zollhausweg wird dies nicht funktionieren, da lassen sich keine Häuser freitesten.“

Eine Alternative zur bis zum 4. Juli verhängten Quarantäne gebe es nicht. Es müsse daran gearbeitet werden, die Corona-Tests an die Bevölkerung zu kriegen. „Dafür sollten die Verler aber nicht nach Gütersloh fahren müssen“, sagte Esken, der Schloß Holte-Stukenbrock als weiteren Anlaufpunkt ins Spiel brachte.

Großer Respekt für Verwaltungsmitarbeiter

Der Bürgermeister zollte den Verwaltungsmitarbeitern großen Respekt. „Viele haben sich als freiwillige Helfer gemeldet und tun alles dafür, dass Verl in einem guten Licht steht.“ Er bat um Verständnis, dass aufgrund der Corona-Krise „das ein oder andere“ in der Verwaltung liegenbleiben werde. Man kümmere sich um die Infizierten, unternehme täglich Hausbegehungen.

Esken befürchtete, dass die Situation eine gewisse Sterblichkeit mit sich bringe. „Im schlimmsten Fall hat der Infizierte Symptome, legt sich im Haus weg – und stirbt. Ausschließen kann man das leider nicht.“ Für sein Handeln erhielt der Verwaltungschef über die Fraktionen hinweg Lob.