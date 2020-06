Ein Abschluss ohne Abschiedsfeier

Aber ohne echte Abschlussfeierlichkeiten, so wie ihre 122 Mitschüler auch. Man kann es nicht schönreden: Für den Abiturjahrgang 2020 ist die Schlussetappe ihrer Schullaufbahn wirklich mies gelaufen. „Wir hatten unseren letzten Schultag, ohne es zu wissen“, sagt Enya Helfberend.

Unbestimmte Gefühlslage

Am Donnerstag sollte nun doch noch so etwas wie ein versöhnlicher Abschluss gefunden und der Abi-Jahrgang 2020 wenigstens in einer dreigeteilten Feier von der Schule ins Leben entlassen werden. Aber der Lockdown im Kreis Gütersloh machte auch das zunichte. Trotzdem sind die drei (jetzt Ex-)Schülerinnen weder wütend noch sauer. Es ist eine unbestimmte Gefühlslage aus Traurigkeit, Enttäuschung, aber auch Stolz.

„Wir finden es toll, was die Schule und die Stadt versucht haben, uns zur Entlassung möglich zu machen“, so Laura Stephan. Tatsächlich haben sich viele Beteiligte ins Zeug gelegt. Die Dreifachsporthalle hätte dem Abi-Jahrgang einen noch glamouröseren Anstrich verpasst, als es im Pädagogischen Zentrum unter normalen Bedingungen der Fall gewesen wäre. Aber der Lockdown 2.0 hat auch diesen Plan zunichte gemacht.

Zeugnis kommt jetzt mit der Post

Statt von ihren LK-Lehrern bekommen sie das Reifezeugnis nun vom Postboten. „Es fühlt sich an wie nach einer Klausur“, beschreibt Anna-Lena Hermbusche. Den Schulgottesdienst haben sich die jungen Frauen im Internet bei YouTube angeschaut. „Ich habe aber nebenbei noch Bewerbungen geschrieben“, gesteht die 18-jährige Laura.

Die kurzen Reden – unter anderem von Bürgermeisters Michael Esken und Schulleiter Matthias Hermeler – wollen sie sich später anschauen. Eine kleine Überraschung war der 25-minütige Abi-Film, der – Stand Freitagnachmittag, 444 Mal aufgerufen wurde. „Nur der Abiturball soll wohl im März nachgeholt werden“, weiß Enya Helfberend, die im Fach Deutsch zu den besten ihres Jahrgangs zählt.

Das war es mit Schule

So ein wenig nach Abitur hat es sich für Anna-Lene Hermbusche lediglich nach der Bekanntgabe der Noten angefühlt. „Aber das war nach zwei, drei Tagen verflogen.“ So ist es, im Gegensatz zu anderen Gymnasien im Umkreis, ein unpersönlicher Abschied auf Distanz: ohne letzten Schultag, ohne Party und ohne diesen feierlichen Moment, wenn einem bewusst wird: Das war’s mit Schule.

Richtig feiern wollten die drei Freundinnen am Tag der Zeugnisübergabe nicht. Schließlich waren die Zeugnisse bis zum frühen Donnerstagnachmittag noch nicht angekommen. Die Generation-Corona, wie der Abiturjahrgang in verschiedenen Medien bereits genannt wird, hängt auch sonst ein wenig in der Luft. Wie sich für Anna-Lena Hermbusche das Freiwillige Soziale Jahr an der Förderschule in Rietberg gestalten wird, weiß sie nicht.

Aus USA-Plänen wird erst mal nichts

Enya Helfberend wollte eigentlich ein Jahr in Indien im Bundesstaat Karnataka an einer Schule arbeiten. Jetzt überlegt sie, ein Studium im Tourismusmanagement zu beginnen. Den Plan, einen Sprachkurs in Toronto zu absolvieren und anschließend in den USA Urlaub zu verbringen, wird Laura Stephan wohl aufgeben. Das ändert aber nichts an ihrem Ziel, im Herbst ein duales Studium an Fachhochschule für Wirtschaft in Bielefeld aufzunehmen. Einen Abschied haben sich viele Abiturienten auch ohne offizielle Verabschiedung verschafft: Sie verbrannten feierlich ihre Schulsachen.