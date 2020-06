Großer Andrang auf dem Wertstoffhof

„Das zumindest ist das Ziel“, will Kurt Peitzmeier mit dem, was die Bürger künftig am Wertstoffhof entsorgen werden, Geld verdienen. Der Müll soll künftig als wertvoller Rohstoff verkauft werden.

14 Doppelsilos als Fixpunkt

Mit dem neuen Wertstoffhof sind die Voraussetzungen geschaffen worden. 14 Doppelsilos bilden seinen Fixpunkt. Vor diesen parken die Besucher ihre Fahrzeuge schräg ein und schmeißen ihren Unrat in die entsprechenden Boxen. Mulden suchen sie vergeblich. Und das hat einen Grund, erläutert Dr. Kurt Peitzmeier vom zuständigen Fachbereich der Stadt: „Dort wird Müll auf Müllgeworfen. Wenn etwas nicht hineingehört, kommt man da niemals wieder dran.“ Bei den Silos sei es anders. Dort könne im Nachgang jedes falsch entsorgte Teil wieder seiner richtigen Stoffgruppe zugeordnet werden, erklärt er.

Mitarbeiter helfen weiter

Vier Mitarbeiter auf jeder Seite überwachen den selbstständigen Entsorgungsprozess der Verler aufmerksam und geben wie am Westfalenweg Anweisungen, was wohin gehört. Gesonderte Bereiche gibt es für Gefahrenstoffe und Elektroschrott. Immer sortenreiner soll sortiert werden. Dieser Prozess wird in den kommenden Jahren immer weiter verfeinert werden. „Dann sind wir bei einem echten Recycling angekommen und nicht beim Down-Recycling, bei dem Stoffe so verunreinigt sind, dass sie wirklich nur noch verbrannt werden können.“ Eine größere Rolle komme dadurch künftig dem Wertstoffmobil zu, das jetzt erst richtig Sinn mache, ergänzt der 63-jährige Peitzmeier.

Stadt will profitieren

Die Stadt Verl möchte von der Wiedergewinnungspflicht profitieren. „Unternehmen werden verpflichtet sein, 20 Prozent Recyclingstoffe einzusetzen. Entsprechende Gesetze sind in Vorbereitung“, so Peitzmeier, der ein Beispiel gibt. „Werfe ich Metalle zusammen in ein Silo, ist es Müll. Trenne ich aber die unterschiedlichen Metalle, reden wir über Rohstoffe, die verkauft werden können.“ Auf diese Sortierung ist der Wertstoffhof vorbereitet: Die Boxen bestehen nicht umsonst aus tragfähigen Betonsteinen. Die Seitenwände können nach Bedarf verschoben und die Siloanzahl so variiert werden. Schon heute bedeutet das für die Verler, dass sie Meter machen müssen. „Die Wege sind deutlich weiter“, sagt eine Besucherin. Jörn Niebuhr ist deshalb mit einer Schubkarre unterwegs. Von jedem zurückgelegten Meter werden die Verler künftig selbst profitieren: Die Erlöse aus dem Rohstoffhandel sollen sich positiv auf die Müllgebühren auswirken. Und wie finden die Verler ihren neuen Wertstoffhof? „Chic! Total übersichtlich und Platz ohne Ende“, bringt es Mathias Adämer auf den Punkt.

Seit 7.20 Uhr vor Ort

Klaus-Peter Lehmann war der Erste, der auf den neuen Wertstoffhof einbiegen durfte, um eine betagte Kaffeemaschine zu entsorgen. Seit 7.20 Uhr hat er gewartet. Hinter ihm eine mehrere Hundert Meter lange Auto-Schlange. Die löst sich aber relativ schnell auf. Viele Verler lockte am Eröffnungstags wohl auch das Interesse. „Bis zu 120 Fahrzeuge pro Stunde können wir jetzt abfertigen – im Normalbetrieb“, sagt Kurt Peitzmeier vom Umweltamt. In je zehn Parkbuchten können Pkw rechts und links vor den Silos parken, entladen und entsorgen. Für jeden Wertstoff gibt es zwei Silos. Eine Fahrzeugspur führt an den parkenden Wagen vorbei zur Ausfahrt. Herumrangieren gehört somit der Vergangenheit an. Die Verkehrsführung ist so angelegt, dass Besucher nur vorwärtsfahren müssen. Für die Besucher zur Eröffnung gab es ein kleines Willkommensgeschenk: Schokolade, einen Apfel, zwei Saatgutkugeln und einen Gutschein für 100 Liter Bodensubstrat. Dafür entfiel eine offizielle Einweihung.