Sürenheide (rast) - „Es geht uns darum, die Menschen möglichst schnell aus der Quarantäne zu entlassen“, sagt Bürgermeister Michael Esken (CDU). Am Montag wurden die Absperrzäune an den ersten Gebäuden in Sürenheide wieder entfernt. So zum Beispiel an der Libellenstraße 1.