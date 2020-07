Sichtbare Kanäle zeigen, wie es geht

„Die Lehrwerkstatt mit sechs Arbeitsplätzen ist einfach zu klein geworden“, so Geschäftsführer Stefan Beckhoff. Jeder fünfte Arbeitsplatz in dem Familien-Unternehmen, das insgesamt 880 Mitarbeiter zählt, wird von einem Lehrling besetzt, 186 insgesamt. „Wir haben einfach festgestellt, dass wir mit selbstausgebildeten Kräften am besten fahren“, beschreibt Stefan Beckhoff die Grundphilosophie und Strategie des Familienunternehmens Elektro-Beckhoff dem Fachkräftemangel zu begegnen. Am 1. August kommen 61 Auszubildende neu in das Unternehmen, das deutschlandweit zu den führenden in der Elektro-Branche zählt.

Saubere und akkurate Arbeit

Ausgebildet wird an allen elf Standorten in Verl. Allein am Stammsitz werden 21 junge Menschen ins Berufsleben starten. Für sie hat sich das Unternehmen richtig ins Zeug gelegt und ein schickes eigenes Ausbildungszentrum eingerichtet. Dort wo bis zum Jahresende 2019 ein Fachgroßhandel für Klimatechnik und Sanitär ansässig war, bekommen die Lehrlinge künftig den letzten Schliff. Einmal im Jahr holt das Unternehmen seine Auszubildenden im Elektro-Bereich für eine Woche nach Verl. Am Ende der Ausbildung dann noch einmal zur Prüfungsvorbereitung.

An 13 Arbeitsplätze können Installationen und Schaltungen nachgebaut werden. Wie Kabel, Schalter und Schränke richtig verdrahtet werden, das können die angehenden Fachkräfte überall im neuen Gebäudekomplex sehen – an jeder Ecke und sogar unter der Decke. „Wir haben alles offen gestaltet und bewusst offen gelassen, damit die Lehrlinge immer vor Augen haben, wie sauber und akkurat gearbeitet werden muss“, erklärt Stefan Beckhoff.

Anfang 2020 haben die Umbaumaßnahmen in dem ehemaligen Autohaus Nowak begonnen. Möglich wurde das Projekt durch den Umzug des Sanitär-Fachgroßhandels G.U.T Sonntag in die Geschäftsräume am Brummelweg 5, die Arno Beckhoff erworben hat. Damit war Platz für das Ausbildungszentrum, das bei der Rekrutierung von Nachwuchs die Visitenkarte des Unternehmens sein soll. „Wir sind in den vergangenen beiden Jahren um jeweils 17 Prozent gewachsen und brauchen entsprechendes Personal.“ Dabei muss selbst ein Branchenprimus wie Elektro-Beckhoff auf Jugendliche zugehen. Das Ausbildungszentrum ist ein Mosaikstein beim Werben um Nachwuchs. Der Aufwand geht für das Unternehmen auf: 70 Prozent aller Lehrlinge bleiben dem Unternehmen langfristig erhalten.

Noch hängen einige gebündelte Kabelstränge von der Decke, aber schon jetzt ist erkennbar, was der Juniorchef meint: In den Kabelkanälen verlaufen in Reih und Glied zum Beispiel die orangefarbenen Netzwerkleitungen neben der Stromleitung. Die Belüftungsanlage ist ebenfalls offen montiert. Freien Blick hat man auch auf Wasserleitungen, die im Deckenbereich verlegt sind. Jeder Schalter, jede Steckdose wird am Ende in durchsichtigen Gehäusen montiert sein.

Moderner Industrie-Chic

Das Zentrum wird mit modernster Technik ausgestattet sein, eingebettet in modernem Industrie-Chic mit gerader Formsprache im Zusammenspiel von Anthrazit und Grau mit Eichenholz als Kontrast in Form von Trennwänden, Industrieparkett und Mobiliar. Transparenz und Licht schaffen nicht nur die großen Fensterflächen, sondern auch Glaswände.

Außer dem Raum für praktische Übungen gibt es auch einen Raum, der dem Theorieunterricht vorbehalten ist. Der dritte von vier großen Bereichen ist für die Fehlersuche reserviert. „Dort sollen Lehrlinge Fehlschaltungen suchen oder Ströme messen“, erklärt der Ausbildungsleiter des Unternehmens, Thomas Erdbories. Der 38-Jährige sowie sein zehn Jahre jüngerer Kollege Daniel Pohlmann werden im Zentrum künftig ihre Büros haben.

Der vierte Bereich wird eine Lounge sein. „Ein großer Tisch wird den Mittelpunkt bilden“, beschreibt Stefan Beckhoff. Graffiti-Art soll den Wohlfühlfaktor für die jungen Mitarbeiter erhöhen. Das alles hat sich Elektro-Beckhoff einen höheren sechsstelligen Betrag kosten lassen. „Den genauen Betrag kann ich gar nicht beziffern, weil das Gebäude bereits in Unternehmensbesitz war.“