System für digitales Lernen gefordert

Die Diskrepanz war groß: Manche Lehrer unterrichteten ihre Klassen während der Schulschließung per Videochats online munter weiter, andere schnürten Lernpakete in Papierformat. Auch auf Seite der Schüler war die digitale Schulwelt nicht immer rosa. „Es gibt in Verl viele technisch hervorragend ausgestattete Familien. Aber es gibt auch Familien, da ist das Gegenteil der Fall“, berichtete Gesamtschulleiterin Tanja Heinemann von ihren Erfahrungen.

36 Prozent ohne uneingeschränkten Zugriff

Tatsächlich verfügten 36 Prozent aller Schüler in Deutschland nicht über einen uneingeschränkten Zugang zu Computern und Internet. „Das fängst schon in Familien an, wo sich Geschwister einen Rechner teilen müssen oder erst gar keiner vorhanden ist, sondern nur Smartphones“, so Heinemann.

Der Antrag der Sozialdemokraten passt in dieses Bild. Die SPD fordert, für alle Schüler in Verl Tablets anzuschaffen. „Unabhängig von sozialer Herkunft und finanziellen Möglichkeiten“, so die Antragsteller. Für Gabriele Nitsch (CDU), Vorsitzende des Schulausschusses, greift das zu kurz. „Wir müssen Schule neu denken“, fordert sie. „Und zwar nicht nur bezogen auf das digitale Lernen, sondern auch auf inhaltliche und personelle Strukturen an Schulen.“

„Digitaler Hausmeister“ notwendig

Die Grünen denken in Sachen Personal in ihrem Antrag an einen Digitalisierungsmanager, den die Sozialdemokraten in einem Vier-Punkte-Programm „Digitalen Hausmeister“ nennen. Der könnte in der Tat Sinn ergeben, dafür muss aber zunächst eine entsprechende Infrastruktur stehen. Teilweise ist sie schon vorhanden. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema digitales Lernen jedoch erst mit den Schulschließungen infolge des Corona-Virus – und im gleichen Maß das Chaos an den heimischen Computern.

Eltern mutierten zu IT-Experten oder kapitulierten. Lehrer waren teils überfordert oder tauchten ab. E-Mails, Chats – mal über Teams, dann wieder per E-Mail: Ein roter Kommunikationsfaden war an keiner Schule erkennbar. Der soll aber nach Wünschen der Verler Ratsfraktionen gewebt werden. Unisono wird ein einheitliches Lernmanagementsystem für alle Verler Schulen gefordert.

Ein Kenn- beziehungsweise Passwort für alle Schuljahre

Die Gesamtschule hat sich diesem Thema bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise gewidmet und testet mit Logineo im Pilotverfahren. Der Vorteil dieses Systems: Schulen könnten mit ihren bestehenden Programmen und Schnittstellen weiterarbeiten, ohne alle Daten neu einpflegen zu müssen. Außerdem garantiert es Datensicherheit. Ein netter Nebeneffekt ist, dass sich Schüler, Eltern und Lehrer mit nur noch einem Kenn- und Passwort über die gesamte Schullaufbahn des Kindes hinweg darauf einloggen können. Single-Sign-On-System, heißt dieses Prinzip.

Ein weiteres Tool, das geprüft werden soll, heißt „It’s Learning“ – ein erprobtes international erfolgreiches Lernmanagement, das aus Norwegen stammt. Ein tolles Programm, findet Gabriele Nitsch. „Sagen müssen aber die Schulen, was sie wollen“, betont die CDU-Fraktionsvorsitzende. Ideen, Konzepte, das Einbetten digitalen Lernens in bestehende Curricula sollen aus den Schulen heraus entwickelt werden. „Wir wollen Schulen nicht zwangsverpflichten.“

Tempo statt Dornröschenschlaf

Aber aufs Tempo drücken alle Parteien, damit das Thema digitales Lernen nicht wieder im Dornröschenschlaf versinkt. Deswegen kann sich Nitsch auch nicht vorstellen, dass die Verler Schulen wieder in teil-analoge Methoden zurückfallen werden. Stünden Konzepte, werde auch in Hardware investiert, so Nitsch. „Auch da müssen die Schulen uns sagen, was sie brauchen und welchen Bedarf sie haben.“