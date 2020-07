AKTUALISIERT Verl (ei). Rund 70 Heuballen sind am Montagmittag auf einem Hof an der Bleichestraße in Verl in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und ihre Häuser vorübergehend nicht zu verlassen. Außerdem musste die Straße für einige Zeit gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.