Hermreck will zurück in den Verler Rat

„Wir werden keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen, werden aber auch eindeutig keine Empfehlung für Bewerber anderer Parteien geben“, erklärt der FWG-Vorsitzende Udo Maik. Ziel ist es, die Anzahl von aktuell zwei Ratsmandaten zu verdoppeln. Angesichts 19 besetzter Wahlbezirke und frischen Kräften wie Jonas Pollmeier sieht der FWG-Chef dafür gute Chancen. Nach der Vorstellungen der Kandidaten schaltete Paul Hermreck auf Wahlkampfmodus.

„Rat muss Kontrollorgan sein“

„Was wollen wir in der Kommunalpolitik erreichen?“, fragte der 63-Jährige. Es gehe darum, konstruktiv und kritisch mitzureden. Damit kritisierte er die Arbeit des Stadtrats. „Wenn ich mir das heute so angucke, lässt der Rat alles über sich ergehen“, sagt Paul Hermreck. Die FWG werde nicht Sachen einfach abnicken, die vorher in der Verwaltung entschieden worden seien. Hermreck: „Der Rat muss das Kontrollorgan der Verwaltung sein.“

Aus der Sicht des Ex-Bürgermeisters hat die Verwaltung bisher zu wenig unternommen, um neue Unternehmen anzusiedeln oder neue Gewerbegebiete zu entwickeln. „Da gibt es Defizite. Man darf sich nicht nur auf Nobilia und Beckhoff verlassen“, so Paul Hermreck.

Es gehe auch darum, endlich die durch die Corona-Krise verursachten Kosten auf den Tisch zu legen. Gut gefüllte Kassen seien keine Garantie, dass das für immer so bleibe.

Schützenhalle ein „Schaufesterprojekt“

Hermreck monierte nicht transparente und schleppende Entscheidungen der Verwaltung. Wörtlich: „Aus der Baugenehmigungsbehörde ist inzwischen eine Bauverhinderungsbehörde geworden.“ Und weiter: „Da fehlt Spiritus von oben. Mit der Ernennung von Thorsten Herbst zum Beigeordneten hat man sich seinerzeit keinen Gefallen getan.“ So fragte Hermreck, weshalb es keine Fortschritte bei der Ostwestfalenhalle gebe. Schon zu seiner Amtszeit sei bekannt gewesen, dass die Leimbinder statisch problematisch seien.

Der abgeblasene Neubau der Schützenhalle sei von vornherein ein „Schaufensterprojekt“ gewesen. So lange die Schützen Eigentümer seien, sei klar, dass das nichts werde. Völlig diffus sei die Summe von 29 Millionen für die Sanierung der Gesamtschule und den Neubau des Hallenbads. Und überhaupt, der Bau gehöre neben das Freibad. „Es ist viel zu eng an der Schule“, sagt Hermreck.

Helmut Kosfeld freut sich auf die Aufgabe

„Es sind keine Goldgräberzeiten, aber wir sind in Aufbruchstimmung“, sagt Udo Maik. Der FWG-Vorsitzende freut sich, dass sich die Freien Wähler mit 20 neuen Mitgliedern von einer langen Durststrecke erholt haben.

Udo Maik weiter: „Es war nicht ganz einfach. Viele wichtige Stützen sind nicht mehr da.“ Es habe Gerüchte gegeben, ob die FWG bei der Kommunalwahl überhaupt antrete. Jetzt gebe es wieder mehr als 70 Mitglieder, sämtliche Wahlkreise seien besetzt und mit Helmut Kosfeld trete ein tatkräftiger Spitzenkandidat die Nachfolge von Luc Solemé an.

„Ich freue mich auf die Aufgabe“, erklärt Helmut Kosfeld. Der 55-Jährige engagiert sich seit fünf Jahre politisch in der FWG. Aus der Sicht von Paul Hermreck hat er gute Chancen, gewählt zu werden. „Helmut ist in Sürenheide bekannt wie ein bunter Hund“, sagt der Neuzugang, der auf Listenplatz drei gut positioniert ist. Helmut Kosfeld: „Ich bin froh, dass ich eine erfahrene Kraft wie Paul Hermreck hinter mir habe.“ In der heißen Wahlkampfphase will die FWG nicht die ganze Stadt zuplakatieren. Vielmehr werde auf das Gespräch mit den Bürgern gesetzt. Dafür stehen bereits vier Termine fest, an denen sich die FWG jeweils donnerstags, 19 Uhr, vorstellen möchte: 6. August, Osteria Gusto, Bornholte; 13. August, Friedenslinde, Sende; 20. August, Ohlmeyer, Sürenheide; 27. August, Fortkord, Kaunitz.

Die Kandidaten im Überblick

Stadt Verl:

Luc Solemé (Wahlkreis 1), Dirk Hölter (WK 2), Alfred Fiekens (WK 3), Paul Tillmann (WK 4), Andreas Edinger (WK 5), Brigitte Fiekens (WK 6), Michaela Kisse (WK 7), Melanie Meermeier (WK 8), Dieter Börchers (WK 9), Bernhard Schmöller (WK 10), Marcus Hoffmann (WK 11), Rainer Schwarz (WK 12), Jonas Pollmeier (WK 13), Arturo Di Giorgio (WK 14), Udo Maik (WK 15), Sören Hoffmann (WK 16), Marcus Kleine-Wienker (WK 17), Paul Hermreck (WK 18), Helmut Kosfeld (WK 19).

Kreistag:

Paul Tillmann (Wahlkreis 118), Dieter Börchers (WK 119).