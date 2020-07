Nein, einfach ausfallen lassen wollte der Festausschuss sein Pfarrfest nicht. Die Veranstaltung erfreue sich immer noch großer Beliebtheit, legendäre und unvergessene Erinnerungen hingen an dem Fest, so die Organisatoren. Noch heute sprächen die Sürenheider von den lustigen Sausen in der Sektbar vor Jahrzehnten, die Tombola sei immer mit attraktiven Preisen ausgestattet und die jungen Besucher würden im Garten des Kindergartens von Jugendlichen der Pfarrgemeinde bespaßt.

Sürenheider Spezialrezept

Besonders bekannt ist das Pfarrfest aber durch seine leckeren Reibeplätzchen, die unter dem Kirchturm frisch zubereitet werden. „Die besondere Pfarrfest-Mischung ist geheim und wird von Generation zu Generation weitergegeben“, sagt Nicole Gerkens aus dem Festausschuss. Mit dieser Sürenheider Spezialität will man nun bei der 44. Auflage des Pfarrfestes am Sonntag, 16. August auftrumpfen. Die Reibeplätzchen können ab 10.30 Uhr auf dem Kirchplatz abgeholt werden. Für Mitbürger, die nicht mobil sind, wird es ein „Reibeplätzchen-Taxi“ geben.

Die Reibeplätzchen werden selbstverständlich frisch zubereitet und gebacken, so die Organisatoren. Wobei dies nicht auf dem Kirchplatz geschehe. „Damit würden wir doch nur Leute anlocken und das wollen wir in diesen Zeiten vermeiden“, sagt Festausschussmitglied Matthias Stöttwig. Es gebe derzeit zwar Lockerungen, „aber das ist uns zu riskant“. Man wolle sich nachher keine Vorwürfe machen, falls sich die Sürenheider womöglich mit dem Coronavirus ansteckten.

Bestellung per Telefon oder nach der Messe

Wer sich ein kleines Stück Pfarrfest nach Hause holen möchte, kann sich ab sofort jeden Tag ab 17 Uhr bei Familie Stickling unter 05209/928006 melden. Außerdem können die Gemeindemitglieder ihre Bestellung nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen tätigen. Die Reibeplätzchen-Freunde können ihre Wunschzeiten zur Abholung am Sonntag, 16. August, mitteilen. Es könne aber zu zeitlichen Verzögerungen kommen, wenn es viele Bestellungen gibt, so der Festausschuss.

Ausgegeben werden Portionen mit drei Reibeplätzchen mit Apfelmus zu einem Preis von 2,50 Euro, man kann aber mehrere Portionen ordern. Für Bewohner der Sürenheide wird auch ein Bringdienst angeboten. Nicole Gerkens hofft, dass viele Sürenheider, aber auch Verler, Kaunitzer und Gütersloher das Angebot in Anspruch nehmen, damit eine möglichst hohe Summe zusammenkommt.

Erlös wird gespendet

Der Erlös soll an die Gemeinschaft Libelle gehen. Gerkens: „Die ehrenamtlichen Helfer der Libelle haben es sich einfach verdient.“ Während viele Einwohner der Helfgerd-Siedlung am Verler See aufgrund der Corona-Fälle im Tönnies-Werk in Quarantäne festsaßen, haben sich die Helfer der Libelle um diese Menschen gekümmert. „Und das mit ganz viel Herz und Ausdauer“, so Nicole Gerkens.