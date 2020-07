Bereits am Dienstag teilten die Verler, dass der 21-jährige Schöppner sein auslaufendes Arbeitspapier beim Aufsteiger nicht verlängert und sich einer neuen Aufgabe widmet. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte das Eigengewächs 36 Spiele und markierte acht Treffer für den SCV. „Der gesamte Sportclub wünscht dir ganz viel Erfolg bei deinem neuen Verein“, wird Schöppner in einer Vereinsmitteilung verabschiedet. Den ablösefreien Mittelfeldspieler soll es laut „liga3-online.de“ zu einem Verein in die 2. Bundesliga ziehen.

Auf zwei Spieler kann sich Verl auch eine Liga höher verlassen: Frederik Lach (bis 2022) und Aygün Yildirim (2021) haben ihre auslaufenden Verträge verlängert.