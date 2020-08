Sürenheide (ei) - Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagmittag ein Fußgänger in die Spezialklinik Gilead I. (Bethel) eingeliefert werden. Er war auf dem Bürgersteig an der Industriestraße in Sürenheide von einem Auto erfasst worden war. Eine Senioren hatte Gas und Bremse verwechselt.