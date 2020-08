„Barrierefreiheit bedeutet nicht nur ohne Stufen, sondern ist viel umfassender. Barrierefreiheit gibt Sicherheit und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sie ermöglicht Bürgern mit Behinderungen die Teilhabe am Leben. Auch in Verl sind viele öffentliche Wege und Gebäude nicht barrierefrei. Fehlende Leuchtstreifen auf den Stufen an den Eingängen zum Rathaus sowie zum Ratssaal sind nur ein Beispiel dafür“, schreiben die Grünen in einem Antrag. Betroffene sollen künftig mehr Mitspracherecht haben.

„Ziel ist es, gleiche Chancen für Menschen mit Behinderungen herzustellen und Benachteiligungen abzubauen“, so die Grünen. Weiterhin solle ein Behindertenbeirat die Zusammenarbeit zwischen allen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden, die sich mit Behindertenarbeit beschäftigen, fördern. Die Fraktion will direkt nach der Kommunalwahl ein solches Gremium bilden. Die Behinderten hätten in einem Beirat mehr Mitspracherecht, so Fraktionsvorsitzender Johannes Wilke.